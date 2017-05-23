美國法官最近的一次判決讓打算送修電腦的美國人都膽顫心驚了起來，這名法官認為當技術人員發現電腦中藏有違法內容，並知會FBI時，FBI可合法申請搜索票來蒐證。

這起事件發生在2011年，美國加州一位知名的婦科醫生Mark Rettenmaier把無法開機的HP Pavilion筆電送到Best Buy旗下的Geek Squad維修中心時，技術人員發現電腦硬碟上存有一張不正經的兒童照片，並通報FBI，隨後FBI據此取得了法院的搜索令，搜索了Rettenmaier所持有的Mac、iPhone與另外兩台硬碟，進而查獲其他的兒童色情照片。Rettenmaier則在2014年因此被起訴。

此事在美國引起相當大的爭議。主要是FBI把Geek Squad的技術人員當作該機構的線人，並支付500美元的獎金，導致Geek Squad技術人員經常檢查客人送修裝置的內容，以便賺取獎金。

再者，Rettenmaier硬碟上那張有問題的照片雖是一名全裸的未成年少女，但並未露出生殖器，也沒有從事性行為，並不屬於嚴格定義上的色情，卻仍然遭到Geek Squad檢舉。

隨後因FBI認出了這是知名兒童色情影片的靜態照片，猜測Rettenmaier應握有更多違法內容，才向法院申請搜索票。

Rettenmaier的律師提出了動議，認為這應屬於無效搜索。然而，法官Cormac Carney卻認為，當Rettenmaier把電腦交給Geek Squads並簽下合約時，就同意讓技術人員搜尋該電腦，也知道若藏有違法內容會被檢舉，等於已放棄了隱私權。