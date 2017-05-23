克羅埃西亞政府資安緊急應變小組（GovCERT）研究人員Miroslav Stampar於5月17日在推特揭露，近日出現新網路蠕蟲EternalRocks，它與勒索蠕蟲WannaCry同樣鎖定Windows的SMB漏洞來發動攻擊。然而，WannaCry僅使用了美國國家安全局（NSA）開發的2種駭客工具，但是EternalRocks使用了NSA開發的7種駭客工具，專門攻擊Windows電腦。

Miroslav Stampar指出，EternalRocks在5月3日首次出現，它利用了WannaCry所使用的EternalBlue和DoublePulsar兩種駭客工具之外，還使用了其他NSA開發的5種駭客工具，包括EternalChampion、EternalRomance、EternalSynergy、ArchiTouch和SMBTouch等。

這7種駭客工具具有3個不同的用途，第一、EternalBlue、EternalChampion、EternalRomance和EternalSynergy專門攻擊SMB漏洞。第二、ArchiTouch和SMBTouch則是偵測目標電腦是否存在SMB漏洞。第三、駭客利用DoublePulsar傳播蠕蟲到其他存有SMB漏洞的Windows電腦。

根據Bleeping Computer表示，EternalRocks可能會繞過電腦防毒軟體的偵測，造成受害者不易察覺遭入侵。而且，它沒有設置kill switch的功能，快速在網路上掃描易遭攻擊的電腦IP，隨機發動攻擊。不僅如此，駭客能夠利用EternalRocks和其他惡意程式結合，如勒索軟體、銀行木馬、RATs和其他攻擊程式。

雖然，目前EternalRocks還沒有發動攻擊行動，但是，Bleeping Computer發現，EternalRocks作者沒有採取任何防護措施，阻止其他的攻擊者，來植入其他惡意軟體至已受EternalRocks感染的電腦，這可能會造成更嚴重且複雜的威脅。