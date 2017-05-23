美國司法部（DoJ）宣布，曾擔任IBM軟體工程師的中國籍民眾Xu Jiaqiang在上周五（5/19）坦承他曾竊取IBM的私有程式碼，還出售給中國國家衛生和計畫生育委員會的委外業者，扛下了經濟間諜與竊取商業秘密等6項罪名。

Xu在2010年至2014年間擔任IBM的軟體工程師，因而可存取IBM的私有軟體及原始碼，相關軟體為IBM行銷全球的叢集檔案系統。

美國司法部並沒有揭露受害公司的名稱，但媒體循線找到了Xu的LinkedIn頁面，顯示他曾於IBM任職，負責開發IBM的通用平行檔案系統（General Parallel File System，GPFS），該系統主要應用在超級電腦及雲端代管服務上。至於IBM的私有原始碼有防火牆的保護，只有少數的員工能存取。

Xu在2014年離開IBM之後，與兩名喬裝成打算成立大型資料儲存公司的FBI探員取得聯繫，Xu談及自己在IBM的經驗，還傳送了IBM的程式碼給這兩名臥底探員以茲證明，更自遠端在探員所架設的電腦網路上安裝了IBM的軟體，準備把它們出售給臥底探員，隨後FBI即證實了這些程式碼與軟體都是IBM的私有資產。

此外，調查還發現Xu已經將偷來的程式碼賣給了中國國家衛生和計畫生育委員會的委外業者。

Xu總計涉及了3項商業間諜罪名與3項竊取商業機密的罪名，每項商業間諜罪的最高刑責為15年，竊取商業機密則是10年，預計在今年10月宣判。