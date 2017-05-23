福特汽車（Ford Motor）周一（5/22）宣布多項高層人事異動，其中一項是62歲的Jim Hackett將取代現年52歲、即將退休的Mark Fields，成為福特汽車的新執行長。

Hackett曾在辦公室家俱公司Steelcase任職20年，最後兩年擔任了Steelcase的副董事長與執行長，最有名的事蹟是將Steelcase的角色從傳統的辦公室家俱製造商成功轉型為尖端辦公室空間的設計師。Hackett自2013年便加入了福特汽車的董事會，去年開始擔任福特旗下專精連結、行動及自駕車領域的子公司Smart Mobility執行董事長，現在更進一步成為福特汽車的執行長。

福特汽車執行董事長Bill Ford表示，福特正處於一個轉型到未來的位置，Hackett是個可在此一轉型階段領導福特於汽車領域及行動領域發展的執行長，他是一個具備遠見的領導人，將替福特的文化、產品及服務帶來以人為本的領導模式，發揮福特與員工的潛力。

外界則分析福特的高層換血與該公司這幾年來的市場表現不佳有關，且福特股價自2014年以來下滑了40%。此外，福特亦期待藉由Hackett的創新政策與管理方式帶領該公司走向自駕車的世界。

Hackett上任後的三大優先發展方向分別是整頓及改善企業流程、採用最新科技以建立更現代化的企業，並讓福特能夠迎接及面對未來的挑戰。