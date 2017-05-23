全球最大的開源專案代管平台GitHub周一（5/22）推出GitHub Marketplace市集服務，供用戶尋找及購買各種可擴展工作流程的工具。

GitHub Marketplace目前提供五大類別的工具，包含代碼品質、代碼審查、持續整合、監控，以及專案管理，已經上架的工具涵蓋了Travis CI、Appveyor、Waffle、ZenHub、Sentry及Codacy等，且多半同時提供開源及付費版本。

GitHub用戶可利用既有的帳號及支付方式選購工具，不必再擔心帳號管理問題；此外，在軟體開發時常見的大量工具分散問題，也可藉由GitHub Marketplace得到緩解。如同一般的程式市集，GitHub也向工具開發商收取25%的銷售拆帳。

除了GitHub Marketplace之外，GitHub本周還發表了GraphQL API及GItHub Apps等兩項可協助軟體開發的工具。其中，GraphQL API原為GitHub內部所使用的資料存取工具，先前已有測試版，本周釋出的則是可應用於生產線上（production-ready）的正式版。GItHub Apps的前身為Integrations，屬於流程控制工具。