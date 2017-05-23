5月初開放國內Samsung Pay初體驗後，台灣三星在今天(5/23)正式推出了Samsung Pay，聯合7家銀行夥伴，特定三星手機用戶綁定信用卡，就能憑手機取代傳統信用卡在商家消費。

7家合作的銀行包括玉山、國泰世華、渣打、台北富邦、聯邦、花旗及台新銀行，不論是Visa或是萬事達卡信用卡都可以綁定Samsung Pay，最多可以設定10張信用卡。在商家使用Samsung Pay時，只要以密碼或手機上的指紋辨識、虹膜辨識確認交易者的身份，就能憑手機完成刷卡付款。

台灣三星總經理李載燁表示，簡單、安全、一觸可刷，Samsung Pay自推出以來成為全球接受度最高的行動支付服務，隨台灣開放行動支付，台灣成為Samsung Pay推出的第16個國家，從5月2日公測後，市場反應熱烈超出預期，台灣的公測註冊率排名前面。三星預期未來一年台灣使用行動支付人口將達到百萬以上。

目前支援Smasung Pay的手機，包括了剛推出的S8/S8+，以及去年的S7/S7 edge，還有A5/A7(2016與2017年版)、S6 edge+及Note 5共10款中高階手機，未來也會讓Gear S3智慧手錶加入支援的行列。台灣三星表示，除了未來的新手機將支援外，中低階的J系列手機支援Samsung Pay也在規劃中。

Samsung Pay號稱是全球支付接受度最高的行動支付服務，主要是因為Samsung Pay支援了MST磁條感應技術，讓傳統採用磁條刷卡機的店家也能接受Samsung Pay付款，另外，還支援了NFC感應式刷卡機，估計MST磁條感應及NFC感應式刷卡機，國內約有超過30萬個商家，包含家樂福、台灣大哥大、康是美、特力屋、屈臣氏、長榮航空、Cama咖啡、全家、全聯、微風廣場、台灣大車隊等等。

台灣三星動支付總監邱淑鈴表示，有別於其他行動支付只能使用NFC感應刷卡，Samsung Pay支援了商家的磁條感應刷卡，除了信用卡，未來也會推出會員集點、百貨滿額禮兌換等功能，希望在上線後，2017年Samsung Pay註冊率能夠勝過其他行動支付，達到市佔第一。

在交易的安全性上，Samsung Pay和Apple Pay、Android Pay相似，每筆交易是以加密的代碼取代實際的信用卡號碼，強調能避免商家外洩信用卡卡號，交易時消費者輸入密碼、指紋辨識或是S8系列手機的虹膜辨識，以確保交易人的正確身份，避免手機遺失的信用卡盜刷風險。

慶祝Samsung Pay正式在台灣推出，7家銀行及萬事達卡祭出了優惠鼓勵消費者使用。例如國泰世華到7月底前首刷登錄最高可享200元刷卡金，玉山銀行則是6月底前首刷享100元刷卡金，支付再享10%現金回饋，台新則是即日起到8月底，每筆回饋20%，登錄最高享100元刷卡金等等。