臺灣微軟於今日（23日）在臺舉辦為期3天的亞太技術開發人員技術年會，介紹前陣子西雅圖Build大會的多項新發表，包含AI、雲端和Office等相關服務，甚至，今年微軟也將邊緣運算（Edge Computing）視為一大趨勢，將雲端服務延伸至IoT端，推出邊緣運算平臺Azure IoT Edge平臺。

「每一家公司都是軟體公司，」台灣微軟總經理邵光華引述微軟執行長Satya Nadella在西雅圖Build大會上說的一句話，每一家公司都是軟體公司，他表示未來每家公司都有自家的數據需要分析，因此每家企業都需面臨收集數據、分析數據、數據洞察等工作，今年，微軟聚焦於結合智慧雲（Intelligent Cloud）和智慧邊緣（Intelligent Edge），透過多元裝置，加入人工智慧的技術，提供更多服務給開發人員建立自家的創新應用。

微軟提供29項認知服務的API，包括人臉辨識、情緒辨識、影像辨識、文字轉換語言、語音辨識、語言理解智慧服務等，並在PowerPoint新增內建翻譯（Presentation Translator）功能，讓使用者在播放投影片的時候，就能夠即時翻譯成多種語言。

Bot Framework的部分則有多項更新，微軟提供開發人員打造任何對話場景都適用的通用卡（Adaptive Cards），能夠讓開發人員用JSON的格式設計介面模組、與使用者的互動模式等，透過單一架構就能套用在不同平臺上，例如Microsoft Teams、Skype、Android、iOS等平臺。

此外，微軟為了因應IoT裝置越來越普及，也推出邊緣運算平臺Azure IoT Edge，將機器學習、進階分析和AI服務，帶向更靠近資料源的前端IoT裝置上，Azure IoT Edge可支援跨平臺的作業環境，像是Windows和Linux，開發人員可以透過微軟Visual Studio開發IoT的分析模型，支援多個程式語言，包含C、Node.js、 Java、.NET和Python等，開發者在雲端上建立分析模型後，能直接套用到IoT裝置上。不過目前，只是預覽版，還未推出正式版本。

另一方面，微軟在2015年10月與經濟部簽訂物聯網合作備忘錄，2016年10月開始啟動此計畫，經濟部政務次長沈榮津表示，目前與微軟合作，推動產業創新、數位經濟和智慧機械3大計畫，產業創新計畫包含智慧醫療和智慧健康，智慧機械計畫則是以智慧機械為基礎，導入到製造業，以達到智慧製造的目標。

沈榮津補充，微軟提供的解決方案可以依照各領域的專業知識，做不同的調整，舉例來說，製造業就包含鋼鐵、水泥、造紙、紡織等，各行各業可以製作適合自己領域應用服務模組。

目前，根據工業局的報告顯示，智慧製造已成功倒入彰化、鹿港地區的傳統的水五金產業，另外，台中中部科學園區的印刷電路板產業（PCB產業）也有相關的應用，投入大約5,000多萬的軟體成本完成智慧製造計畫，沈榮津認為，智慧製造為臺灣帶來正面的影響，不但可以節省勞工成本和生產成本，也不須考量多項成本的浮動問題，進而達到永續經營的願景。

除了微軟Azure雲端的服務更新，今年3月正式上線的Microsoft Teams也增加了新功能，像是第三方顯示活動摘要、新增擴充功能和活動的訊息，除此之外，微軟也還提供可存取Office資訊的Microsoft Graph API，開發人員可以將想要整合到Teams中的Office資訊，透過API的方式介接，如此一來，使用者可以不用因為不同工作，打開不同的Office應用程式，工作過程中可以不用離開Teams，方便使用者聯繫、討論工作。

目前依照微軟的觀察，臺灣微軟物聯網創新中心副總經理葉怡君表示，AI的應用不只是在製造業蓬勃發展，AI的應用領域其實很廣泛，舉例來說，醫療領域利用機器學習技術判斷癌症腫瘤，交通則是應用在自駕車影像辨識，臺灣目前主要是較多人機介面的互動服務會採用AI的技術，像是多家銀行都有推出自家的Chatbot，或是與客戶互動的實體機器人。