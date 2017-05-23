韓國第二大行動通信業者韓國電信(KT)表示，已經向鄰近的中國、日本兩國的聯盟電信業者提出合作邀約，打算在三國境內推動聯盟用戶Wi-Fi上網免費的新服務，以迎接即將來臨的2018平昌冬奧、2020年東京奧運，以及2022年北京冬奧可能帶來的大量跨國漫遊需求。

KT與中國移動、NTT Docomo上週在四川成都舉行策略合作框架協議會談，KT在會中提出三大業者合作為各自月租費用戶提供跨國聯盟網內Wi-Fi上網免費的合作提議，預計在獲得中國移動與NTT Docomo同意後，最快可在2017年底前正式上路。

這三大業者早在2013年便已經開始合作提供用戶跨國Wi-Fi漫遊服務，但仍需另外收費；而KT與NTT Docomo也在2013年底開始，提供各自的用戶跨國自動Wi-Fi連網無須另行設定的服務。如今三家公司的合作則打算延伸為不另收費的跨國Wi-Fi漫遊。

在2016年9月至今年2月，三家公司也進行了跨國免設定自動Wi-Fi漫遊的三方測試，獲得用戶好評，也被認為是如今推動不另收費服務的預先準備。

目前中國移動共設有450萬個Wi-Fi熱點，NTT Docomo設有18萬個，KT則設有18.9萬個。

韓國媒體解讀，國營的KT推動此服務，顯然是在迎合新任總統文在寅降低電信費率的新政策。

KT、中國移動與NTT Docomo近年來積極合作，並簽署策略合作框架協議，以為三國未來6年內將相繼舉行的2018平昌冬季奧運、2020東京夏季奧運，以及2022年的北京冬季奧運三大賽事將產生的大量通信需求預作準備。