彭博報導Uber正在測試一套新的收費系統，利用人工智慧（AI）決定用戶收費。



Uber產品部門主管Daniel Graf在接受彭博專訪時指出，新的收費系統將以路線為訂價基礎（route-based pricing），由AI技術依據里程、時間及目的地等因素判斷乘客願意支付多少費用。例如，從一個高級地段坐到另一個高級地段的乘客，可能願意支付比到生活水平較低地段的乘客更高的費用，即使兩者乘坐的距離一樣。



新系統源自Uber去年推出名為預先訂價（upfront pricing）的系統而來，後者會在乘客叫車之前提供特定費率，聲稱可提高收費透明度，但當時並未說明如何計算費用。



而為平息司機對新系統的疑慮，Uber未來也會對司機提供乘客歷次收費紀錄，但也不再提供Uber分帳的比例。此外該公司還會寄發反應新系統的新版服務合約。



新收費系統正在全美14個城市進行測試。Uber希望藉由乘客付費及司機收費之間的計算落差帶來的收入，加快Uber營收成長及獲利的速度。



Uber目前面臨多事之秋，在旗下公司Otto積極擴張無人載送業務之際，遭到競爭者Waymo控告竊取機密，官司上周敗訴，Uber被判需將技術交換Waymo，而自駕車業務核心人物Anthony Levandowski也被禁止從事任何相關研究。