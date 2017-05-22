Google旗下人工智慧團隊DeepMind開發的AI電腦棋手AlphaGo在去年打敗南韓圍棋好手李世乭後，明天（5/23）將在中國烏鎮舉行的圍棋峰會上和中國棋王柯潔首次正面交手，電腦與人腦再次在圍棋上對決。

圍棋峰會將從5月23日開始至5月27日，會中安排了AlphaGo和柯潔對決，吸引外界的注目，AlphaGo和柯潔將分為三天，以三戰兩勝決定最後的勝利者。對奕時間分別定在5月23日的上午10點半，5月25日的上午10點半，最後的第三戰則是在5月27日上午10點半進行。

明天早上10點半便能透過圍棋峰會的線上直播觀看比賽，圍棋愛好者還可透過對奕相關素材網頁獲得更多資訊。

除了AlphaGo與柯潔的一對一對奕，大會也安排了配對賽、團體賽的形式，讓AI和人類棋手聯手合作或是混合對決。

其中配對賽以學習觀摩為目的，於5月26日上午8點半進行，中國圍棋好手古力、連笑各自和自己的AlphaGo組隊，兩隊對奕，在棋局中開放交流棋術。

而將在5月26日下午1點半進行的團體賽將安排五位中國圍棋好手一起和AlphaGo對戰，包括陳耀燁、時越、周睿羊、唐韋星、古力及羋昱廷五位好手，以測試AlphaGo能不能針對不同棋手的棋路提出應對之道。