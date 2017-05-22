儘管手機、平板電腦等3C產品普及，但年長者或對功能複雜的3C產品有使用障礙的人來說，如何使用3C數位產品可能是一大難題，遠傳電信看準此需求推出「數位萬事通」服務，提供24小時的線上專家諮詢。

3C數位產品功能日新月益，複雜的操作、設定有時可能讓人打退堂鼓、敬而遠之，為家中長輩聯繫方便，不少人也會幫父母購買智慧型手機，但可能因工作繁忙無法隨時幫父母解決使用上的問題，遠傳推出「數位萬事通」就是透過線上專家協助解決3C數位產品使用上的障礙，可以文字聊天或電話諮詢。

「數位萬事通」目前提供Android及iOS兩大平台App，遠傳用戶6月底前申請，每月收費優惠為99元（原價為149），即可開通萬事通服務，就能透過App以文字或0800免付費語音電話24小時向線上專家諮詢，由專家為用戶解答各種與手機、周邊3C產品或連網等各種疑問。

其中Android版本App還具備了遠端畫面分享功能，類似Windows電腦上遠端畫面同步分享，可以將Android裝置的畫面分享給在遠端的專家，讓專家更清楚掌握用戶的問題，進一步指導如何設定、操作。

用戶可以中文、台語或英文線上諮詢，產品不限廠牌及購買的商家，並包括軟體使用上碰到的問題，強調由專家以淺顯易懂方式解答。

遠傳電信營銷長鄭智衡表示，根據研究，2020年全球將有多達500億連網裝置，平均每個人可能擁有6部裝置，除了熟悉數位產品的愛好者或年輕族群，部份年輕女性、工作繁忙的上班族或銀髮的樂齡族來說，功能複雜的3C產品並不易上手，遠傳為解決用戶的困擾推出「數位萬事通」。5月推出後已獲得不錯的反映，預估明年第一季用戶可望達10萬。

用戶可透過數位萬事通App以文字或電話和24小時線上專家線上溝通，像是手機上網如何設定、如何與電視分享畫面等等，這些雖然是很基本的使用問題，但對銀髮族或3C產品的初學者來說可能並不容易克服，由線上專家協助解決，不用再向他人尋求幫忙。值得注意的是，這批線上專家並非遠傳客服人員，而是提供「數位萬事通」的外包服務人員。