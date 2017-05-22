美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration, FAA）的無人機註冊規定在2015年的12月21日正式上線，然而，一名保險方面的律師暨模型飛機迷John Taylor在去年1月控訴FAA無權頒布註冊規定，美國法院在上周採納了Taylor的說法，判決該規定是違法且無效的，意謂著未來這些僅供私人娛樂的無人機都不必註冊了。

FAA的無人機註冊規定要求重量介於0.55磅（250公克）到55磅（25公斤）的無人機都必須進行登記與註冊，而且註冊人年齡必須大於13歲，當時美國交通部也認同這項規定，認為此舉將能協助使用者安全地操作無人機。

然而，Taylor與美國法院發現，美國國會在2012年通過的《FAA現代化及改革法》（FAA Modernization and Reform Act）中，明文規定FAA不得制定任何有關模型飛機的規定，亦即FAA無權干涉非商業化的娛樂性無人機領域。

令人訝異的是，無人機產業反而對此一判決感到失望。

知名的中國無人機製造商大疆創新（DJI）向Recode表示，FAA所提出的無人機註冊服務非常的合理，它制定了責任歸屬，也教育了無人機的操作者，期許美國立法者及產業可共同解決阻礙此一規定的法令問題。

國際無人載具系統協會（Association for Unmanned Vehicle Systems International，AUVSI）也站在與DJI一致的立場，認為註冊機制帶來了美國領空的使用者責任，還協助建立安全的飛行文化，可避免無人機操作員的粗心與莽撞的行為。

至於事主FAA亦發表了聲明，指出無人機註冊規定是為了避免無人機造成安全及隱私威脅而制定的，目前仍在審閱法院的決定，並商討回應方式與其他的選擇。從2015年年底迄今，美國已約有80萬名無人機所有人完成了註冊。