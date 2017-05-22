用戶將近20億的臉書上情色、暴力及恐怖主義內容已成為各國主管機關眼中的亂源，英國《衛報》（The Guardian）周日公佈一份臉書內部指導原則檔案部份內容，顯示臉書在維護言論自由及秩序之間如何處置這些內容。

這份100多頁的指導原則檔案涵括了種族仇恨、暴力、恐怖主義、性愛、兒童虐待、殘忍內容等多種爭議內容的處理方式，《衛報》僅刊登了其中部份內容。

這份指導原則顯示，臉書不容許「可信暴力」（credible violence）內容，例如包含針對公眾人物、特定族群（如遊民、外國人）威脅，以及明確地點的內容，例如「有人射殺川普」、「我要割開你的喉嚨、再把你吊起來」、「我要在48小時內幹掉台灣首腦」、「我討厭外國人，我要把他們殺光」，這些具備可信暴力的內容就會被移除，但是「去給那肥小子好看」或是「我踢了個紅髮的人」之類一般用語則可以被容許。

臉書也有一些遊走在灰色地帶的規定。例如臉書允許使用者自殘的直播影像，理由是不想限制或懲罰痛苦到想自殺的人，而且可能提供他人進行援救或提供協助，但一旦這些影片無法再提供這類助益時就會被移除。而非色情的兒童虐待或霸凌相片也不必刪除，但出現性虐待成份者例外，兒童虐待影片則會被標示「令人不安」。虐待動物的相片也有權分享，但特別恐怖者會加註警語。

此外，數位製作的性活動的藝術不得刊登，但所有顯示裸露和性愛動作的「手作」藝術，如繪畫，則不在禁止之列。墮胎影片若不含裸露成份，也不會被移除。