重點新聞（05月13日-05月19日）

勒索蠕蟲WannaCry狠襲全球104個國家，臺灣名列前三大重災區

資安業者Avast指出，勒索蠕蟲WannaCry於5月12日在全球展開大規模攻擊行動，總共發動5.7萬次的攻擊，影響數十個國家，隔日，WannaCry再度發動攻擊，攻擊次數提高至12.6萬次，影響範圍擴增到104個國家，其中烏克蘭、俄羅斯和臺灣成為了駭客主要鎖定的攻擊目標。

臺灣在12日晚間陸續傳出WannaCry攻擊的災情，包括恩主公醫院的行動護理電腦、多所大學的教學電腦、臺電的行政用電腦、牙醫診所的櫃檯電腦，以及部分家用的個人電腦等都遭到勒索攻擊，並加密裝置內部的部分檔案，所幸的是，臺灣目前沒有任何個資外洩，以及影響相關民生系統運作的情況。

駭客利用EternalBlue攻擊程式，針對Windows中普遍使用的伺服器訊息區塊（SMB）的漏洞加以利用，再植入勒索蠕蟲WannaCry來發動攻擊。微軟今年3月已經發布了MS17-010安全公告，來修補該漏洞。更多新聞

研究人員發現新勒索軟體，隨機加密受害裝置的任何檔案和清除安全日誌

資安公司Emsisoft惡意軟體研究人員xXToffeeXx近日在推特揭露，最近出現新的勒索軟體RSAUtil，攻擊受害者的裝置後，隨機加密受害裝置內部的檔案，而且沒有鎖定特定的文件類型，目前尚未有任何解密方式。不僅如此，電腦部落格Bleeping Computer解析了RSAUtil作者上傳的原始檔案發現，駭客為了隱瞞攻擊的歷程，利用遠端遙控下達指令來清除受害裝置的安全日誌。此外，駭客也利用DontSleep_x64.exe和DontSleep_x64.ini，來防止受害裝置進入睡眠或休眠狀態，為了保持受害裝置跟駭客之間的連結，避免攻擊突然中斷。更多資料

華碩超過40種路由器出現漏洞，允許駭客任意更改裝置設定與竊取Wi-Fi密碼

資安公司Nightwatch Cybersecurity研究人員發現，超過40種型號的華碩路由器存在數個CSRF漏洞和JSONP綁架漏洞，駭客會在用戶不知情狀況下，利用預設帳密來登入路由器更改裝置的設定，或利用路由器XML資料來查看路由器的Wi-Fi密碼。目前，華碩已經發布了v3.0.0.4.380.7378版本以上的更新檔，來修補CSRF漏洞，但是JSONP綁架漏洞尚未有任何修補資訊。更多資料

HP筆電內建鍵盤側錄程式，用戶個資全都看光光

瑞士安全公司Modzero研究人員Thorsten Schroeder於5月11日揭露，HP筆電的音效驅動程式套件內建鍵盤側錄程式，原本的功能是在用戶執行特定按鍵動作，例如啟動、關閉麥克風及錄音時做出回應，但同時也記錄了用戶所有的按鍵過程，而且這些文件也未加密，公開存放在 C:\Users\Public\MicTray.log，任何人都可以利用該文件，竊取用戶的個人資料。研究人員也調查發現，HP在2015年之後生產的所有的筆電，都已內建這套鍵盤側錄程式，影響範圍多達27種型號。更多資料

全球12萬中國製網路攝影機，恐受殭屍病毒Persirai感染

趨勢科技資安研究人員Tim Yeh、Dove Chiu、Kenney Lu於5月9日揭露，駭客鎖定1,000多種型號的中國製網路攝影機，利用裝置上的UPnP（隨插即用）漏洞來入侵，並同時植入殭屍病毒Persirai，接著再透過裝置存在的零時差漏洞，攻擊其他的網路攝影機，最後，駭客控制這些裝置鎖定目標來發動DDoS攻擊。

而這些資安專家主要利用Shodan搜尋引擎來檢測，發現全球有120,000臺網路攝影機裝置資訊公開暴露在網路上，容易受到駭客的攻擊。

目前，部分製造商已經提供了最新的韌體版本，來解決這些漏洞。趨勢科技研究人員同時發現，C&C伺服器目錄出現了國家代碼IR，而且惡意軟體程式碼也有出現特殊的波斯文字，作者疑似是伊朗研究機構的人員。更多資料

勒索軟體SLocker出現400個變種，恐嚇用戶不付贖金就外洩個資

資安公司Wandera研究人員Michelle Base Bursey於5月10日檢測發現，勒索軟體SLocker目前出現了400個變種，大多數變種會利用各種偽裝方式，包含改變圖示、應用程式名稱、執行程式等，隱藏惡意程式的簽名，避免被防毒軟體偵測到。SLocker會隱藏在第三方來源Android App或應用商店，用戶手機一旦被感染，螢幕立刻會被鎖住，並在勒索信中恐嚇用戶，若不支付贖金就會外洩用戶裝置的資料，包括簡訊、對話紀錄、個資等。更多資料

勒索軟體隱身PDF內惡意巨集，受害者一旦同意啟動巨集就會中招

Forcepoint資安研究人員揭露，近日出現新勒索軟體Jaff，隱身在釣魚郵件附的PDF文件，受害者一旦同意啟動PDF內的惡意巨集，立即發動勒索攻擊，來加密受害裝置的文件，並要求受害者支付1.79個比特幣（約新臺幣9.8萬元)，駭客才願意協助解密。駭客利用殭屍網路Necurs，每小時寄發500萬封含有勒索軟體Jaff的釣魚郵件，影響範圍遍及西歐國家、以色列、墨西哥、澳大利亞、斯里蘭卡和祕魯等國家。更多資料

微軟正式移除IE與Edge對SHA-1憑證的支援

微軟近日更新IE 11與Microsoft Edge瀏覽器，封鎖了任何採用SHA-1加密憑證的網站，同時在網頁上顯示「憑證錯誤」的訊息。近年來陸續有研究人員宣稱SHA-1含有可造成碰撞攻擊的安全漏洞，允許駭客打造擁有同樣雜湊值的文件。微軟強調，這次更新並非是IE或Edge瀏覽器的安全漏洞，而是響應各界已不再鼓勵採用基於SHA-1數位憑證的呼籲，並建議用戶升級到SHA-2。然而，雖然顯示了憑證錯誤訊息，同時警告造訪這些採用SHA-1憑證的網站，可能會招致資料遭竊等問題，但微軟瀏覽器仍舊會放行那些堅持造訪相關網站的流量。更多新聞

思科修補影響318款路由器的遠端攻擊漏洞，駭客未經授權可執行惡意程式碼

思科在近期修補了318款路由器的遠端攻擊漏洞，這些漏洞是由維基解密揭露，而且是他們公布美國中央情報局（CIA）Vault 7機密文件所發現的安全漏洞。此一安全漏洞的編號為CVE-2017-3881，出現在Cisco IOS及Cisco IOS XE韌體中的叢集管理協定（Cluster Management Protocol，CMP）。該漏洞嚴重等級為CVSS 9.8，駭客不需要使用權限，就能夠在未經授權情況下，遠端重新載入系統或執行任意程式碼。

雖然並非所有採用Cisco IOS及Cisco IOS XE的交換器都含有該漏洞，但它仍然影響了高達318款的思科路由器。思科於今年3月公布該漏洞之後，研究人員在4月發表了概念性驗證攻擊程式，至今尚未傳出實際的攻擊行動。更多新聞

整理⊙黃泓瑜