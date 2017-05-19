Mozilla在終止Firefox OS手機開發後，去年揮軍物聯網市場而推出多個IoT新專案，要讓瀏覽器也能與IoT應用結合。不過至今遲遲都沒有推出商品化，甚至年初更傳出Firefox OS物聯網裝置商用計畫喊停。Mozilla行銷長Jascha Kaykas-Wolff今日來臺揭露今年布局時也澄清，未來並不會放棄發展IoT，他說，未來將持續會與開發社群合作，從中找出能夠商品化的物聯網應用。

Jascha Kaykas-Wolff表示，不管是在現實場景或網路世界，物聯網都扮演十分重要的角色，可以豐富使用者體驗，也帶來許多創新的應用，所以未來將繼續投資發展IoT。不過他也坦言，目前IoT應用發展還沒有成熟，所以要先找到合適IoT應用，所以接下來他們的研究重心，仍將以了解使用者需求為主，希望透過廣大開發者社群共同參與，來協助IoT專案開發測試和評估，來找出什麼才是他們應該要投資的IoT應用，從中找出能夠商品化的IoT應用。

然而，不同於IoT專案將持續發展下去，在Firefox OS物聯網裝置開發部分，Jascha Kaykas-Wolff則表示，將會把之前與合作夥伴開發的Firefox OS物聯網裝置程式碼開源，全部提供給開發者使用後，後續將不再做更新。

Jascha Kaykas-Wolff也提到今年還有兩大重要計畫，分別是將持續發展Firefox，以及聚焦新的產品、技術和專案。在行動端發展上，他表示，新一代Firefox行動瀏覽器，將以提供具備更快網頁載入速度、更安全且穩定，以及提高使用者上網體驗的功能為主。

在隱私安全部份，Jascha Kaykas-Wolff表示，繼去年11月在iOS裝置，推出可預設封鎖廣告追蹤的隱私瀏覽器Firefox Focus後，今年夏天也將在全球釋出Android版本的Firefox Focus ，未來也將持續更新iOS版本，希望能達到在自動提供用戶上網隱私保護同時，也能保持穩定流暢上網體驗。

WebVR應用方面，目前Firefox瀏覽器已能支援多款頭戴裝置，如HTC VIVE 、Oculus、Razer OSVR等，並也已經能利用Daydream SDK，將瀏覽器運用在能支援Daydream的行動裝置上，來提供VR內容的觀看體驗。

去年Mozilla還推出一個專為新一代瀏覽器引擎而設計的實驗性新專案Servo。Servo是以Mozilla新系統程式語言Rust撰寫，能提供平行處理能力、安全、模組化及更好的執行效能。Mozilla技術傳教士Dietrich Ayala表示，今年Servo整合了WebVR，接著4月更開始支援了Daydream，這代表，未來也將能透過更多廣大社群和使用者的參與，持續深化WebVR應用，以提高使用者VR應用體驗。

不只是想要在瀏覽器上執行VR，Dietrich Ayala更表示，未來更大目標也將開始朝向AR與AI應用邁進，目前已展開研究，像是能在瀏覽器上提供AR內容體驗，以及支援語音識別功能等，來提高網路用戶體驗。

Dietrich Ayala提到了今年正在進行的一些新專案項目，開始利用現代化運算能力，為Firefox建立更好的UI、更快開啟速度，及如同記憶體快取的使用效率，這些專案包括了能在背景開啟多工處理載入Firefox分割頁面的Electrolysis，可讓Firefox 使用更流暢，反應速度更快的Photon，以及利用GPU加速網頁載入的下一代瀏覽器引擎Quantum等，以提供更多Web應用，如高解析度4K影片、遊戲或VR等。

除此之外，FireFox目前也支援了WebGL技術，可以在瀏覽器上提供接近原始影像畫面的遊戲體驗，也提供了Web Render渲染功能，能利用繪圖硬體運算能力，提升Web內容影像渲染效果，另外也支援了新的網頁標準WebAssembly，無須安裝外掛程式就能安全執行網頁應用等。

不過FireFox目前只在桌上瀏覽器的市占還擠得進前3名，在行動瀏覽器則遠落後於Chrome。根據研究機構Netmarketshare的統計，截止2017年4月，Firefox在全球桌上瀏覽器市占為11.8%，排行第3，落後於Chrome的59%及IE的18.4%。而在行動瀏覽器市占部分，Firefox則是更大幅落後於Chrome，只占0.53%，至於穩坐排名第一的Chrome則有超過5成市占（54.37%）。