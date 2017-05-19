美國職棒大聯盟（Major League Baseball，MLB）本周宣布，已與臉書（Facebook）簽署合作協議，本周五（5/19）起將於臉書上的 MLB粉絲頁直播本季的20場賽事，今日於美東時間晚上7點10分（台灣時間為5/20早上7點10分）直播的首場比賽為科羅拉多洛磯隊（Rockies）對上辛辛那提紅人隊（Reds）。

自本周起，MLB粉絲頁即會固定於每周五直播一場賽事，允許美國的所有臉書用戶免費收看。

臉書負責全球運動合作夥伴關係的Dan Reed表示，棒球帶來了獨一無二的社群交流經驗，看台上的喋喋不休與儀式對球迷而言深具意義，藉由在臉書上直播比賽，將讓MLB重新想像此一全國性的社交經驗。

MLB執行長Rob Manfred則說，這可能是MLB與臉書最重要的一項宣布，這對MLB來說是一項非常重要的實驗。

其實過去MLB也曾在臉書進行賽事的實況轉播，第一次是在2011年時直播幾場春訓賽事，但當時還必須在粉絲頁上嵌入MLB.TV播放器，而這次MLB則是直接使用臉書的Facebook Live服務進行直播。

另一社交網站Twitter除了曾於去年直播美式足球聯盟（National Football League，NFL）賽事外，亦逐漸轉向電視直播平台，迄今已有超過200個業者或頻道於Twitter平台上提供影音內容串流服務，包含24小時的彭博社（Bloomberg Media）電視新聞。