如果你剛好是Windows XP用戶,又不小心中了想哭(WannaCry)勒贖病毒,現在可能有救了。法國廠商Quarkslab周四釋出針對XP版本的WannaCry解密程式Wannakey,讓你不用支付300到600美元就能拿回資料。

上周五WannaCry蠕蟲利用美國國安局開發的攻擊程式及後門程式,入侵微軟Windows作業系統SMB漏洞,不慎開啟執行者的大量檔案會遭到加密綁架,並被勒索300到600美元的等值比特幣。全球15國、超過20萬台電腦遭殃。影響層面之廣,迫使微軟例外針對已不再支援的Windows XP、8及Server 2003發送修補程式。

對於不幸中鏢者來說,任何可能的解藥或許都值得一試。Quarkslab 研究人員Adrien Guinet解釋,由於WannaCry是利用RSA高等級加密法將受害電腦檔案加密,因此該工具是藉由回復RSA加密金鑰的質數達到解密的目的。他並在推特貼出在XP機器上回復加密金鑰、解碼成功的螢幕截圖。

I got to finish the full decryption process, but I confirm that, in this case, the private key can recovered on an XP system #wannacry!! pic.twitter.com/QiB3Q1NYpS

— Adrien Guinet (@adriengnt) 2017年5月18日