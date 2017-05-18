Google於本周三（5/17）正式宣布，開始在Android開發中，正式支援Kotlin靜態程式設計語言。Google表示，從Android Studio 3.0版本開始，Android Studio開發環境將直接內建支援Kotlin語言。

Kotlin是由一家俄國Java開發廠商JetBrains於2012年所打造的開源專案，並在2016年推出Kotlin 1.0正式版。Kotlin能與C++和Java一起使用，讓Android開發者能保持既有的程式碼，繼續使用不同的Android函式庫，並能在既有的開發專案中增加Kotlin程式碼。

而傳統的Java要宣告類別（Class）得要寫很長一串的物件定義模板，但是，Kotlin只需要一行程式碼就能定義類別。

（圖片來源／Google）

另外，開發者能在Java程式碼中呼叫Kotlin，也能在Kotlin程式碼中呼叫Java，以加快開發速度。

除此之外，Google計畫，將與JetBrains合作，為Kotlin建立一個基金會。另外，根據Google，目前，Expedia、Flipboard、Pinterest、Square等廠商皆採用Kotlin語言，來開發自家的行動App。