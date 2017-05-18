Google執行長Sundar Pichai在周三（5/17）的Google I/O開發者大會上宣布，將於未來幾周於美國市場推出Google for Jobs服務，於搜尋結果中嵌入求才資訊，可望造福全美求職人口。

屆時Google將供應各種篩選工具以方便使用者找到適合的工作，諸如類別、地區、頭銜或工作時間等，並於搜尋結果中突顯最速配的職缺。

Pichai表示，近半數的美國雇主說他們面臨人才短缺的狀況，然而，這些人才可能只有咫尺之隔，因此Google決定推出Google for Jobs作為他們之間的橋梁。

雖然日前Google悄悄地展開全新求職服務Google Hire的測試活動，但此次的Google for Jobs看似為獨立專案。因為Google for Jobs正廣泛地爬梳網路上的求才資訊，並與人力仲介業者合作，涵蓋LinkedIn、Facebook、Glassdoor、Monster及CareerBuilder等，以蒐集及組織大量的求才內容。

不少美國媒體認為Google此一舉動與美國總統川普（Donald Trump）擴大美國工作機會的政策有關，並順便協助Google招攬更多的求才廣告。