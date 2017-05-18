近年在臺灣可觀察到一個有趣趨勢，那就是國外IT大廠紛紛找上臺灣在地夥伴，引入自家的雲端技術或公有雲服務，像是去年數位通國際就加入vCloud Air Network夥伴合作計畫，與VMware合作提供臺灣本地企業混合雲服務。另外在5月上旬，方電訊選擇與甲骨文合作，導入OCM（Oracle Cloud Machine），讓企業可以將甲骨文公有雲的技術，部署於自家資料中心。

暨VMware、Oracle都已經在臺與本土廠商策略聯盟，鞏固雲端服務市場後，近日華碩則宣布與IBM合作，導入IBM雲端服務以及Watson認知運算服務，並結合自家雲端的OmniStor數據平臺解決方案，想要切入醫療、智慧城市以及物聯網生態系。

臺灣IBM雲端運算事業部副總經理許仲言表示，目前IBM在全球，總共有2,500個ISV合作廠商，採取這次類似與華碩的合作模式，將自家解決方案部署於IBM雲端。目前IBM在公有雲服務的競爭排名，相比前三大的AWS、Azure及GCP的確是位於下風，但許仲言表示，在2016年時，IBM已經將所有IBM的軟體都已經搬上雲端。另外他也表示，根據IDC的報告，2015年時，認知運算市場有20億美元規模，2019年則成長了16倍，達到320億美元。 許仲言坦言，雖然IBM雲端服務並非名列前茅，「但是我們的架構更為完整。」

他解釋，以IaaS服務而言，目前IBM在全世界已經布建55座資料中心，也提供企業在4小時內完成建立裸機資源池的服務。而在PaaS層Bluemix中，IBM提供了超過1,000個API服務。他表示，目前每周有超過2萬名新的開發者，開始使用該平臺進行開發，每個月也有56萬個應用程式利用該平臺執行。而最上層的SaaS層，則是有許多以Watson為基礎的服務，像是Watson資安、Watson虛擬助理（Virtual Agent），「企業用戶也可以透過API，串接平臺上的資料。」

此外，近年也可看出IBM布局認知運算市場，利用人工智慧引擎Watson，發展醫療解決方案Watson for Oncology、Watson Cyber Security等軟體解決方案。為了推廣自家IaaS，IBM也集中火力以人工智慧Watson為基礎，結合資料收集平臺，以及提供運算能量的IaaS，三位一體形成一套AI基礎架構模型，利用自家雲上獨家運作的Watson做為賣點，提高企業導入SoftLayer的意願。

然而，為何在選擇雲服務合作夥伴時，華碩會選擇與IBM合作，而非在IaaS有深耕的VMware，或是主攻SaaS、PaaS的甲骨文？華碩雲端總經理吳漢章給了一個饒富趣味的答案：「我認為重要的應用程式，未來會減少對VM甚至容器技術的依賴，朝往無伺服器運算發展。」他解釋，處理數據需要相當多的資源，在解決大數據的難題時，其需要的技術可能並非VM，而是仰賴新的運算架構，在系統產生運算成果，再透過API讓使用者進行串接。因此，在技術決策選擇上，華碩雲端並沒有特別押寶VM或容器。吳漢章表示，新型態應用程式面對超過10億人或百億終端裝置服務規模，不會需要VM如此占用資源的應用程式。

除此之外，使用無伺服器節省運算成本，也是考量之一。在使用公有雲服務執行大數據運算時，VM必須24小時開啟待命，而其中沒有執行任務的待機時間，對企業都是不需要的浪費成本。也因此，吳漢章認為，無伺服器運算按需計價的收費模式，可以有效節省運算成本。

華碩雲端預計在2017 Q3推出雲端智慧空間服務，其中的智慧客服、智慧檔案查找功能，則是利用IBM Watson Conversation作為技術基礎，嵌入在Line、臉書或是Web介面上，讓使用者可以利用對話方式，找尋雲端空間的檔案。

華碩第二個目標是打造智慧城市，而切入方法則是垂直整合華碩自家的軟體、硬體解決方案。吳漢章表示，打造智慧城市基礎架構所需要的元件，總共包含最底層的基礎建設層，利用旗下研揚電腦、亞旭電腦等子公司打造的物聯網裝置作為基礎。再者是數據層及服務層，則是整合自家的伺服器，以及華碩雲端的平臺技術。

吳漢章表示，華碩已經與智慧城市聯盟合力推出物聯網平臺沙盒計畫，想要讓各類數據都匯入認知運算平臺中，作為訓練演算法的素材。

在2017 Q4時，華碩將要推出一個名為叫做大夫的醫療軟體機器人。其中就是利用IBM Watson Conversation框架。吳漢章認為，Chatbot是未來新興的UI互動模式，利用聊天機器人，未來可以降低醫療人力的溝通成本。華碩也預計利用這個Chatbot，讓使用者可以透過App進行掛號。