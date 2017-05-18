2016年才宣布裁員5500人的全球網通設備龍頭業者思科(Cisco)，在週三發表又一季令投資人失望的財務報告後，表示將啟動新一輪裁員計畫，大砍1100個職務。

Cisco週三發表在4月29日結束的該公司第三季財報，營收連六季負成長，年衰退1%，第四季預測營收還要再衰退4%到6%。在發布完財報後，Cisco股票盤後交易價格一度大跌8%。

Cisco執行長與財務長並未在財報發布會中直接透露裁員決定，但被細心媒體在該公司提交給證管會(SEC)的10-K報表中，發現了裁員計畫。報表中寫道：「2017年5月我們將擴大公司再造計畫，包括額外裁撤1100名員工，預計相關支出達1.5億美元。」

Cisco才在2016年8月宣布要裁員5500人。

Cisco營收衰退的主要原因之一為政府機關的採購延滯，以及企業對Cisco主力路由器產品的需求偏弱。該公司正努力進行業務轉型，加碼高成長的資安、物聯網(IoT)、雲端運算、軟體定義架構等領域。

資訊安全為Cisco近年來成長最快的營業項目之一，營收連續五年都達到雙位數增長，最近一季亦有9%的營收增長。光在這一季，Cisco就增加了6000家防火牆新客戶。無限網路業務也是Cisco增長的重要產品線之一，最新一季營收增加了13%。