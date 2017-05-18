三星(Samsung)大力支援的開放原始碼作業系統Tizen本週發表4.0版本，展現要在物聯網(IoT)領域擴張勢力的企圖。

Tizen 開發者大會 (TDC 2017)本週二、三在舊金山舉行，主打IoT支援，並吸引逾千名內容業者、裝置開發商、軟體開發者等生態系夥伴參與。Tizen技術指導委員會主席、三星資深副總裁李孝勤(Lee Hyo-Gun, 音譯)代表發表新版Tizen 4.0平台。

Tizen 4.0主要變革是針對IoT開發者強化對開發IoT相關商業化應用的支援，讓原本主要針對電視、手機等環境進行設計的Tizen，能夠更容易透過採用其功能性模組，利用在溫度計、體重計、電燈泡等低複雜度的裝置上。（來源：三星）

此外，Tizen也深化與微軟(Microsoft)的合作，讓採用C#語言與微軟.NET架構的開發者，能夠在熟悉的工具上開發相關應用與使用者介面。

三星還宣布自家ARTIK 053輕量化IoT晶片組將整合Tizen RT的即時處理，針對連網家電、醫療器材、工業自動化等市場，再度宣示該公司對Tizen生態系的支援。

Tizen的前身是三星自家的Linux版本，後來並發展為開源碼計畫LiMo，為三星與EFL的合作計畫，英特爾在2011年離開MeeGo計畫後，轉投LiMo，該計畫並在2012年更名為Tizen，並在同年4月推出第一個版本。

三星一直以來都希望減低對Android作業系統的依賴性，Tizen便是其中一個代表。儘管在智慧型手機領域三星仍然高度仰賴Android，但三星在電視、智慧家電等產品，幾乎清一色採用Tizen作為OS首選。