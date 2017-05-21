WannaCry企業自救術

自5月12日開始，許多企業與使用者都關注到WannaCry 2.0勒索病毒的新聞，也擔心週一上班到底要如何應對，目前TWCERT/CC、趨勢科技與微軟都有提供一些作法供參考，只是有哪些重點值得注意呢？（詳全文）

別哭！被WannaCry加密的檔案有機會救回

如果不幸被WannaCry勒索蠕蟲加密檔案，先不要太絕望，根據TWCERT/CC最新的調查報告，幸運的話仍有機會以磁碟修復工具救回部分檔案。（詳全文）

【OpenStack波士頓高峰會】OpenStack鼓吹私有雲2.0

OpenStack年度技術大會—OpenStack Summit在美國波士頓舉行，OpenStack基金會執行長Jonathan Bryce指出雲端運算的發展正處於轉捩點，新的第二代私有雲已然成形。（詳全文）

思科修補影響318款交換器的遠端攻擊漏洞

思科修補了涉及318款交換器的遠端攻擊漏洞，這是思科自美國中情局（CIA）網路攻擊火力Vault 7機密文件中所發現的安全漏洞。（詳全文）

取代DocumentDB，微軟發表全球化分散式資料庫Azure Cosmos DB

微軟於Build 2017開發者大會的首日發表了全球化且多模式的分散式資料庫Azure Cosmos DB，它為既有DocumentDB資料庫服務的超集合，也將取代DocumentDB。

微軟宣稱Azure Cosmos DB是第一個支援5種一致性模式的雲端資料庫，且其全球化的分布允許用戶可彈性並獨立的擴展任何區域的儲存能力，將有助於改造雲端應用的開發。（詳全文）

擴大VR內容，Google買下知名VR遊戲製作商Owlchemy Labs

Google宣佈收購知名虛擬實境（VR）遊戲業者Owlchemy Labs。

Google積極投資VR，不但使旗下YouTube、Street View和Photos支援VR平台Daydream，還推出VR版Google Earth。Google 2015年收購VR繪圖工具Tilt Brush，今年初也將之開源，以便招募第三方軟體開發商及VR內容製作公司，同時也著手採購和購買內容。（詳全文）

Build 2017：Mac版Visual Studio來了!

（圖片來源／微軟）

微軟在Build 2017開發者大會上正式推出了支援macOS平台的Visual Studio 2017。

Visual Studio是微軟所建立的整合開發環境（IDE），過去主要用於打造以Windows平台為主的軟體，或是網站、網路服務與行動程式等，而Mac版的Visual Studio 2017並非直接從Windows版的Visual Studio移植而來，而是專為Mac所打造的整合開發環境。（詳全文）

Google Cloud Platform在北美拓展第4個服務地區，至少降低25％資料往返延遲

Google宣布旗下的雲端平臺Google Cloud Platform（GCP）在美國拓展第4個雲端服務地區，位於北維吉尼亞（Northern Virginia），開放了3個可用區域，提供運算、大數據、儲存和網路服務。（詳全文）

微軟推出全新Azure IoT Edge邊緣運算服務，開始將機器學習、AI能力帶進前端IoT裝置

微軟在今年Build開發者大會上，不再像往年只聚焦在推出雲端運算IoT新服務，更開始積極往邊緣運算（Edge Computing）靠攏，甚至還推出了全新Azure IoT Edge服務，開始將機器學習、進階分析及AI服務，帶向更靠近資料源的前端IoT裝置上，以減少資料傳輸雲端往反的延遲時間，而不用事事靠雲端。不過目前這項服務還只是預覽版，未來Azure IoT Edge推出後也將優先應用在需要即時分析和處理的工業IoT應用上，如工廠產線設備故障回報等。（詳全文）

Amazon語音助理Alexa出新招，可讓Echo用戶彼此通話、傳訊

Amazon發表了具備7吋螢幕的Amazon Echo家族新成員—Echo Show，這是Amazon Echo家族中唯一具有觸控式螢幕的產品，同時帶來了視訊通話的功能，然而，擁有通話能力的並不只是Echo Show，Amazon當天也同時發表了 Alexa calling and messaging ，準備讓其他Echo裝置也能彼此通話及傳訊。（詳全文）

微軟預覽Cortana技能套件，HP與英特爾加入開發聲控裝置

語音助理大戰爆發，微軟在Build 2017公佈 Cortana的技能開發套件，同時HP、英特爾也將助陣推出Cortana聲控裝置。



微軟去年12月以限定預覽方式公佈，此次正式將技能開發套件釋出給第三方軟、硬體業者，以開發支援Cortana的技能及app。而且繼上次4家合作夥伴，包括Expedia、Capital One、TalkLocal及Knowmail後，這次微軟再公佈包括投資分析業者Fool Motley、Skyscanner、快遞業者UPS、線上廣告iHeartRadio 、TuneIn、線上售票業者 StubHub、餐廳訂位網站OpenTable等26家合作服務業者。（詳全文）