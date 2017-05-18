周三Google I/O大會上Google宣佈搭載Tango技術，不需手機就能運作的新一代Daydream VR頭戴裝置平台，以及HTC及聯想推出的VR頭戴式裝置產品 。

不同現有產品只是升級版的Cardboard，新一代Daydream頭戴式裝置號稱內建所有技術以及專為VR設計的顯示器、鏡頭及感測器，不需傳輸線、不需手機或外部PC。新一代Daydream平台主打WorldSense。WorldSense底層為Google研發多年的3D感測技術Tango，後者包含的攝影機、方向及速度感測器，使獨立型Daydream裝置在不需外部設備下，也能追蹤動作、定位及感測距離，營造逼真的沈浸式體驗。

Google昨日並宣佈和高通（Qualcomm）目前正在合作打造新一代Daydream裝置的參考架構，未來將用於硬體合作夥伴的VR頭戴裝置，預計第一批產品將由HTC及聯想於今年稍晚推出。HTC的產品名為HTC VIVE Standalone (下圖，來源：HTC)，強調俐落、輕量及可攜，以及精準的動作追蹤。

此外，繼去年的 Lenovo Phab 2 Pro 後，Google周三宣佈第二款搭載Tango的智慧型手機--華碩ZenFone AR，預計今年夏天上市。而智慧型手機包括LG及三星Galaxy S8、S8+，也陸續支援Daydream平台。Google也將透過校園合作方案Expeditions program，讓學生可利用Tango手機和Cardboard體驗擴境實境版的教育內容。

同樣奠基於Tango的是Google新推出的視覺定位服務（Visual Positioning Service, VPS）。一如GPS進行室外定位，VPS則可提供室內定位，目前Google正和時尚業者Lowe及博物館合作測試室內導覽或視障輔助服務。

微軟也在上周宣佈獨立型混合實境頭戴式裝置，並將由HP和宏碁推出合作產品。