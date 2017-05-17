蘋果於本周寄出通知郵件，指出從今年6月15日起，將強制所有要存取iCloud內容的第三方程式必須採用專屬密碼，涵蓋Microsoft Outlook、Mozilla Thunderbird或其他非源自蘋果的郵件、通訊錄或行事曆服務，屆時這些直接採用iCloud憑證的第三方程式或服務都會被自動登出iCloud。

所謂的專屬密碼是替第三方程式設立一個可存取iCloud內容的專用密碼，以避免那些與iCloud連結的第三方程式取得使用者的iCloud憑證，過去即有專屬密碼機制的存在，但蘋果並未強制實施，仍然允許使用者於第三方程式中輸入iCloud憑證。

不過，為了進一步保障iCloud用戶的安全，蘋果將杜絕所有第三方程式直接取得iCloud用戶的憑證，而是以專屬密碼作為存取iCloud的管道。

使用者必須先啟用iCloud的雙因素認證之後才能設定程式的專屬密碼，每一個程式都會有自己的密碼，蘋果最多允許使用者設定25個程式的iCloud存取密碼。當使用者進入 Apple ID的安全設定頁面後，系統會提供密碼產生器，以產生16個字元的密碼，使用者可加註密碼的所屬程式，並將它複製到程式中，即可讓程式透過該密碼存取iCloud。

這項新規定只會對有使用可存取iCloud之第三方程式的使用者造成影響，只利用蘋果原生程式的使用者則無需進行任何變更。