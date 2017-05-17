臉書旗下的影像分享服務Instagram周二（5/16）推出臉部濾鏡（Face Fliters）功能，方便使用者在自拍照片上搞怪，而這是Instagram繼可自動銷毀的Stories之後，再一次師法Snapchat。

Snapchat為Instagram主要競爭對手，其最大的特色就是讓使用者所張貼的影像會在24小時後消失的Stories功能，Instagram去年8月推出了Stories的相似功能，本周推出同樣在Snapchat上也非常受歡迎的臉部濾鏡功能。

不論是Instagram或Snapchat的濾鏡功能都是為了讓使用者於自拍照加上好玩及有趣的效果。Instagram初期提供8種臉部濾鏡，像是戴上眼鏡、頭頂著花圈、腦袋四周環繞著數學方程式（下圖，來源：Instagram），或是嵌上兔子的耳朵與鼻子，再把這些加工過的影像與友人分享。

Instagram亦允許使用者在Story上加入客製化的hashtag貼紙(下圖)，還有可用來揮灑創意的新橡皮擦功能，並新推影像「倒帶」（Rewind）功能，能夠回放所拍攝的影像以創造不同的效果，例如所拍攝的影片是將球丟到草地上，但倒帶後看到的卻像是球自己從草地上彈起來。