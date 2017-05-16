宏達電發表新款旗艦手機HTC U11，首次採用側框感應Edge Sense功能，只要以手握持手機的側框，就能感應開啟相機、臉書等應用程式，並且內建了Amazon Alexa語音助理。

國內將在5月16日起預購，26日起開賣，6月起開啟電信門市銷售。首波上市將推出HTC U11炫藍銀、寶石藍、亮麗黑、冰雪白四色，第二波再推出豔陽紅。不同於過去新手機上市售價偏高，宏達電慶祝20週年，HTC U11的4GB/64GB版本優惠價19900元（原價22900元），6GB/128GB版本優惠為21900元（原價24900元）。

新手機的一大亮點是搭載了側框感應功能Edge Sense（下圖，來源：HTC），以手握壓手機的側邊框，就能快速開啟相機，取代實體的相機按鍵進行拍照，或是在行走時快速開啟語音輸入功能發送訊息給友人。使用者可以自訂開啟常用的程式，如電子郵件、遊戲等，並以長、短握壓設定進階功能。

另一項特色是搭載了語音助理，除了U Ultra就有的HTC Sense Companion，支援Amazon Alexa、Google個人助理，能夠以語音搜尋網路或手機內的資訊，在中國地區還提供百度度秘智慧助理。

手機內建高通Snapdragon 835處理器及UFS 2.1記憶體，配備5.5吋2K螢幕，承襲U Ultra的水漾玻璃設計，手機的外觀走美形風格，鏡面玻璃的反光效果，依環境光源呈現豐富的色彩變化。此外，手機具備了防水功能，還有強調能根據耳道結構個人化音效體驗的U Sonic耳機音效。

搭配USB Type-C連接介面取代傳統耳機孔，但會隨機提供Type-C轉3.5mm轉接器，以相容於使用者既有的耳機。內建3000mAh電池。

U11搭載1200萬畫素主相機，前置相機則為1600萬畫素，針對手機拍照容易手抖而造成影像模糊的使用者，支援了OIS光學防手震及EIS電子防手震功能。