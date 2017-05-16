英國藉的人權組織CAGE國際主任Muhammad Rabbani在去年11月從國外返回英國希思羅機場時，因拒絕交出筆電及手機密碼，現在可能面臨最高3個月的牢獄之災。

當時正在調查一起酷刑虐待案的Rabbani要回到英國時，在希思羅機場被攔下，英國當局援用了恐怖主義法案中的Schedule 7條文，該條文允許警方可攔檢任何進出英國的旅客，存取旅客的電子裝置，或是蒐集旅客的指紋或DNA，並要求Rabbani交出隨身攜帶的筆電及手機密碼，但遭到Rabbani拒絕。

Rabbani因堅不配合而被拘押了9小時，而手機及筆電也被沒收至今。英國法院即將與本周審理此案，若法官認定Rabbani的不合作是違法行為，則Rabbani即可能面臨最高3個月的牢獄之災。

隸屬於非政府組織的CAGE也在本周發出聲明，表示Rabbani從未被指控或涉嫌任何的犯罪行動，但卻可能因不交出密碼而入獄。

根據CAGE的統計，在英國基於Schedule 7所攔檢的旅客中，有88.4%屬於少數民族，且去年所攔檢的2萬名旅客中，只有5名被逮捕，意謂著有絕大多數的無辜民眾遭到審問或被迫交出資料，但卻未交代這些資料的分享對象、儲存地點或是有否被刪除。

另一名人權活動家Gareth Peirce則說，Schedule 7逐漸被濫用，它影響了在全球旅遊的穆斯林，而且同樣的人可能被攔檢好幾次，一旦被寫入系統，終生都被標記。

事實上，Rabbani即對外透露，他至少在海關被攔檢過20次，其中有幾次也拒絕交出密碼，但並未被追究，也從未被逮捕過。CAGE則暗示Rabbani此次被為難與正在進行中的虐待調查有關。