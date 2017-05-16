臉書（Facebook）在周一（5/15）透過GitHub釋出了人工智慧（AI）的對話框架ParlAI（讀音為par-lay），以用來訓練及測試對話模型，讓聊天機器人能夠理解更複雜的對話與完成多步驟的任務。

臉書的AI研究團隊說明，AI的長遠目標之一是發展一個有智慧、能與人類以自然語言對話的聊天機器人，現在的聊天機器人有時可獨立完成某些任務，但也會在遇到許多句子或必須完成由許多小任務組成的較大任務時陷入困境。

這些複雜的對話可能是要預訂餐廳，或是閒聊運動比賽及新聞，聊天機器人除了得理解多個連續對話之外，也必須理解對話間的關係，因此，臉書打造了ParlAI來統整所有的任務，以及可自這些任務中學習的代理人。

ParlAI號稱是一站購足（one-stop shop）的對話研究，它是一個可用來訓練及測試對話模型的統一框架，也能一次利用許多資料集來進行多種任務的訓練，且無縫整合了Amazon的眾包市集Mechanical Turk，以進行資料蒐集與徵求真人評估。

ParlAI現已內含支援逾20種任務的資料集(下圖，左側框框)，相關任務可概略分為五大類別，包括回答問題、完成句子、目的導向的對話、閒聊對話，以及視覺對話等。其中，以目的為導向的對話較為複雜與實際，例如能與使用者討論航班，或是同時能與多名使用者交談；視覺對話則是同時能辨識文字與圖像，未來也能辨識語音。

臉書亦鼓勵開發人員分享自己的AI學習代理人，以方便其他人基於既有的基礎快速推動該領域的發展。