週末全球爆發第一起勒索蠕蟲「想哭」（WannaCry）利用微軟作業系統MS17-010漏洞發動攻擊，並且加密使用者電腦或伺服器中的檔案資料，引發全球電腦使用者的恐慌。行政院資安處處長簡宏偉表示，根據政府資安通報的結果，在5月14日星期日發布公文給各個中央與地方政府機關，留心這個想哭勒索蠕蟲的攻擊手法後，在5月15日第一個周一上班日確認，目前沒有任何公務機關遭受到想哭勒索蠕蟲的攻擊和綁架。簡宏偉認為，這也與政府G-ISAC（政府資安情資與資訊分享中心）運作正常有關係。

簡宏偉表示，從上週五晚上，全球陸續爆發想哭勒索蠕蟲的災情，適逢週末多數公務機關放假，但是因為相關的SOC（資安監控中心）以及G-ISAC都有正常輪值，也在第一時間掌握到想哭的災情變化。

目前這個勒索蠕蟲主要是利用微軟在今年三月公布的MS17-010可遠端執行遙控（RCE）作業系統漏洞，如果使用者有在三月更新該作業系統漏洞修補程式的話，其實就不用擔心這一次想哭勒索蠕蟲對使用者電腦資料造成的危害，例如加密電腦資料等等。

由於目前受害的微軟作業系統，從微軟個人端的作業系統XP開始，包括Vista、Windows 7、Windows 8及8.1外都受害；此外，伺服器端的作業系統也都在受害範圍中。

簡宏偉指出，政府自從2001年1月正式成立資安會報後，也在2009年11月正式營運G-ISAC，主要是希望讓ISAC正常化運作後，相關的會員可以有一個互信並可信的資安情資分享與即時交換，真正達到早期預警的效果。「這次公務機關可以免受想哭勒索蠕蟲的危害，也和長期政府營運G-ISAC有成有關係。」他說。

簡宏偉也表示，政府資安通報已經行之多年，不管是中央與地方政府都已經意識到，一旦有發生任何資安事件，有通報都會比沒有通報來得好，主要是，一旦有進行資安通報，資安處（以前是資通安全辦公室）會提供相關的資源協助處理外，也會幫忙受害單位出面解釋、承擔，「重點不在於指責，而是如何降低災害並學得經驗。」他說。

若以這一次的想哭勒索蠕蟲事件來看，簡宏偉認為，若有爆發相關的資安事件通報時，如果沒有涉及核心業務系統、大量個資以及大規模範圍的話，就機關來說，看影響層面大小，大約是第一級或第二級的資安事件通報。