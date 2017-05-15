智慧家庭 亞馬遜

Amazon Echo Look首次搭載相機亮相，可化身你的個人穿搭顧問

Amazon Echo家族再添成員Echo Look，除了首次加入相機，還整合人工智慧助理Alexa機器學習的演算法，以及造型專家的建議，可為使用者拍照、錄影並提供當日穿著建議。Echo Look並具備記錄功能，能記錄用戶過往穿著的時間及照片，以供未來打扮參考。和Echo經典圓柱造型不同， Echo Look具備腳架可置於地面上或衣廚中，而且除了麥克風和喇叭外， Echo Look首次搭載500萬像素相機及4顆LED燈泡，只要對著Echo look說出「Alexa，take a photo」就能聲控拍照。當然Echo Look還是可以像前代產品一樣，執行關燈或控制其他家中設備的指令。Echo Look售價為199.99美元，不過目前還未正式開放申購。（詳全文）

智慧家庭 Google Home

Google釋出Google Assistant SDK預覽版，能用Raspberry Pi 打造自己專屬的Google Home

想要擁有一臺自己的Google Home，現在也能自己動手做。Google最近發布一個能適用於Raspberry Pi單板電腦的Google Assistant SDK開發者預覽版套件，可以讓開發者建構自己專用的Google Home智慧家庭語音喇叭。Google Assistant SDK包含一個採用開源Python用戶端的 gRPC API，能用於處理API、範本及文檔的認證和存取使用。透過這組SDK，可以將使用者提供的語音查詢內容，即時回傳至Google Assistan服務端，並透過裝置喇叭來回應使用者的提問。Google Assistant SDK也能用於其他採用Debian或Ubuntu作業系統的開發板，不過目前還無法提供音樂播放、定時、鬧鐘及位置定位等功能，且只支援英語版本。（詳全文）

智慧家庭 LINE

LINE個人語音助理及智慧喇叭產品最快今夏上市

近日有媒體批露即時通訊軟體LINE的母公司韓國搜尋引擎Naver，準備在今年夏天於日本推出LINE品牌的智慧喇叭WAVE，將整合AI助理Clova。Clova是類似Amazon Alexa與Apple Siri的人工智慧語音助理，一樣採用語言辨識、自然語言分析，以及透過巨量資料分析來了解不同使用者特色，以便於提供客製化與具備文化與地域區別的回應。除了自家的WAVE，LINE在今年MWC上宣布收購日本新創業者Vinclu，Clova也將在Vinclu的產品中被採用，利用全息投影技術將動漫角色整合到智慧數位助理，並運用在強化智慧助理擬人化與情感層次互動特色的Gatebox產品中，預計2017年底開始出貨。（詳全文）

自駕車 三星

傳三星自駕車獲准在韓國道路展開實測

韓國科技大廠三星最近傳出已獲當地國土交通部的許可，可以在一般道路上展開自駕車實測。據韓國媒體報導，三星測試的自駕車將使用搭載人工智慧、相機及感測器的現代汽車（Hyundai）。外傳三星同時積極投入開發高階感測器，以及具備人工智慧及深度學習能力的電腦模組，以強化自駕車在惡劣天候行駛的能力。不過對此，三星則表示，目前只針對自駕車的軟體和解決方案來進行開發測試，並未涉足自駕汽車硬體的開發製造。韓國自2016年起已有將近20家業者獲得自駕車路測的官方核准。第一家是韓國最大車廠現代汽車。（詳全文）

智慧零售 LG

LG電子標籤在韓國100家超市上架，結合IoT能同步更換商品標價

LG集團旗下通訊服務公司LG CNS最近為同集團的100家GS Supermarket連鎖超市導入了電子貨架標籤（ESL）系統，結合IoT及電子紙技術，也整合後端系統，能自動管理產品價格，來協助超市改善店面管理。店員只要以平板電腦就能同步更換商品的標價，擺脫傳統手寫標籤容易出錯、管理上的困難，也有助於幫助公司高層決策者，來有效控管定價及迅速擬定營銷策略。LG CNS表示，預計到今年10月，將先在100家連鎖超市安裝50萬套ESL系統，目標2018年將擴大到全國300家店鋪全面部署。（詳全文）

亞馬遜 智慧家庭

亞馬遜推出搭載觸控營幕的Echo Show，開始支援視訊通話功能

亞馬遜日前為Echo家族再發表了一款Echo Show，也是第一款搭載觸控營幕功能的Echo系列產品。Echo Show配備一個7吋大的觸控螢幕，可提供視訊通話功能，也能顯示天氣影像資訊，或如Ring或Arlo智慧攝影機拍攝的家中即時畫面，還能和其他智慧設備相連結，例如WeMo智慧插座、Ecobee恆溫器及Philips智慧燈泡等。Echo Show還配備一組喇叭，並內建了語音智慧助理Alexa，可以提供和其他款Echo相同的智慧聲控功能，如播放音樂或播報新聞等。Echo Show每組售價230美元，並推出黑色和白色兩種版本，預計將於6月28日正式出貨。（詳全文）

樹莓派 Google

Google釋出Raspberry Pi也能用的語音辨識套件Voice Kit

Google最近釋出一個能直接在Raspberry Pi運作的語音辨識套件Voice Kit，在這個裝置套件內具備麥克風及喇叭，並以Raspberry Pi 3 Model B為設計及測試平臺，可打造以語音為人機溝通介面的自造裝置。組裝好Voice Kit的裝置，就能連結Google Assistant SDK來辨識語音，讓裝置可直接與Google Assistant溝通。Voice Kit也可搭配Google於去年底發表的物聯網作業系統Android Things，以簡化物聯網裝置的原型開發。（詳全文）

智慧工廠 工業4.0

PTC擴增實境平臺開始支援Google Tango的AR裝置

工業設計軟體和PLM軟體商PTC近日宣布自家擴增實境（AR）平臺Vuforia，將開始支援搭載Google Tango技術的AR行動裝置。Vuforia搭載先進的電腦視覺技術，也提供了各種用於AR環境開發的設計工具，如Vuforia SmartTerrain等，Google工程經理Eitan Marder-Eppstein表示，透過Vuforia平臺的加入，將能幫助開發者用來改善AR追蹤和3D場景重建的問題，以提供更好的AR互動體驗，也有助於開發更多具有AR應用的遊戲娛樂內容。整理⊙余至浩（詳全文）

圖片來源／ 亞馬遜、Google、三星、LG CNS、PTC、LINE

IoT近期新聞

1.美國CDN服務商Cloudflare推IoT裝置安全解決方案Orbit，以強化IoT保護

2.Raspberry Pi Zero W單板電腦全球出貨量兩個月內破25萬片

3.Actility收購地理定位服務商Abeeway，加強IoT裝置定位能力

4.Emarketer市調報告：Amazon拿下美國7成AI智慧聲控喇叭市場

資料來源：iThome整理，2017年5月