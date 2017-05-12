Build 2017第二天重頭戲除了Windows 10 Fall Update之外，微軟也公佈第一款自家混合實境（mixed reality, MR）動作控制裝置，並偕同HP和宏碁推出較平價的頭戴式裝置，挑戰Oculus、HTC及Sony。

微軟Windows與裝置事業群執行副總裁Terry Myerson表示，這款動作控制器透過頭戴式裝置內的感測器提供精準而高回應式的動作追蹤，用戶周圍牆上無需安裝任何標記（Marker）硬體。為了產品首次登場，控制器強調高品質設計與配合舒服，而且和頭戴裝置一樣容易攜帶、輕鬆設定。

和HTC、Facebook Oculus及Sony不同，微軟以混合實境切入市場，然而微軟自己的MR頭戴裝置HoloLens定價高達3000美元，難為一般用戶接受。找來合作夥伴開發價格較平民化的MR頭戴裝置，有助於填補低階市場。運用Windows 10開發人員將可開發HoloLens版及第三方Windows MR頭戴裝置。

配合首款Windows MR控制器，微軟偕同宏碁和HP也發表支援Windows 10的頭戴裝置，分別定價299及329美元。宏碁與HP的Windows MR頭戴裝置首波將於美國及加拿大開賣，5月11日開始於Microsoft Store接受開發者預購，美國地區8月開始出貨。

至於微軟Windows MR控制器，則預計「這個假期」開賣，屆時宏碁、華碩、Dell、HP及聯想也會加入產品銷售。Windows MR控制器售價尚未公佈，但微軟表示，搭配宏碁頭戴裝置兩者合購價399美元。

至於華碩及Dell的支援產品則可望在今年稍後推出。