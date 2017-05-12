微軟在於周四（5/11）在Build 2017開發者大會上，發布了全新介面設計系統Fluent Design System，提供開發者單一介面設計語言就能通吃跨PC、手機等Windows裝置，並提供用戶直覺、響應式的介面設計體驗。

微軟計畫，利用Fluent Design System來打造新一代Windows平臺設計風格，這個想法類似於Google的使用者介面設計語言Material Design，Fluent Design System的目的是讓平板、智慧型手機、桌面應用程式等各Windows平臺的設計風格一致，並且能支援不同種類的輸入裝置，例如，觸控、虛擬實境（VR）、滑鼠、鍵盤、麥克風、攝影機等，不像微軟的Metro介面設計主要著重於觸控介面的設計。

另外，Fluent Design System提供了5種基本設計元素，包含光線（Light）、深度（Depth）、動態（Motion）、材質（Material）和規模（Scale）等，用來營造使用介面的氛圍、空間感、連貫性、真實性，並擴展介面設計的維度，從0D到3D設計。

微軟Fluent Design System介紹影片：