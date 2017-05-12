微軟近日在2017年Build大會上更新Bot Framework功能，不但新增了3個能部署Chatbot的對話通道，還提供開發人員打造任何對話場景都適用的通用卡（Adaptive Cards），能夠用單一的架構套用在不同的平臺，另外，LUIS服務也有不少更新，提供Chatbot開發人員更多工具，打造自家Chatbot。

微軟增加了3個部署Chatbot的對話通道，提供Chatbot開發人員透過Bot Framework，將Chatbot部署到語音助理Cortana、搜尋引擎Bing和商用Skype。

新增Cortana的對話通道，提供開發人員可以增加更多的技能到語音助理中Cortana。微軟為了能創造Cortana的生態圈，還推出Cortana Skills Kit讓開發人員可以為Cortana增加新技能。

搜尋引擎Bing的部分，則可以讓企業開發人員將自家Chatbot，放到Bing搜尋結果頁面上，使用者可以在查詢像是飯店、餐廳的結果之後，直接與Chatbot對話。商用Skype能讓開發人員將Chatbot加入多人對話中。

微軟提供開發人員打造任何對話場景都適用的通用卡（Adaptive Cards），能夠讓開發人員用JSON的格式設計介面模組、與使用者的互動模式等，透過單一架構就能套用在不同平臺上，例如Microsoft Teams、Skype、Android、iOS等平臺。此外，微軟還新增了支付請求（Payment Request）API，讓開發人員可以將自家Chatbot加上購物付款的功能。

微軟在LUIS服務的部分，因應許多開發人員要求，LUIS的意圖上限終於從20個變為80個，Entity則是從原本10個增加到30個，支援的語言也新增韓文、荷蘭文和法文、西班牙文語系，並改善內建支援西班牙文、英文和中文的日期和數字Entity，甚至還將這兩個內建Entity開源，讓更多的開發人員可以使用和貢獻功能。

語意的部分新增了一系列的語言特性 （Language Features）功能，像是清單、混合的Entity、語意建議（Semantic Suggestions）和拼字檢查（Spell Checking）。

除此之外，微軟也在LUIS的系統開發生命週期工具上著墨，像是版本管理（Versioning）、階段Slots （Production/Staging slots）、批次測試（Batch Testing）和程式共享（Application sharing）等功能，其中，程式共享功能改變了以往LUIS不利團隊開發的劣勢，讓開發團隊可以一同開發Chatbot。

未來，微軟還預計推出20個預先建立的Chatbot領域，像是攝影、對話溝通、娛樂和翻譯等，該領域將會包含意圖和Entity，供開發人員使用。目前，利用微軟LUIS建立的Chatbot已經可以部署到全球了，包含西歐、美國東部、美國中西部和東南亞等地。

另外，LUIS也新增語音辨識的功能，Chatbot開發人員可以不用再呼叫外部的語音轉文字API，能夠直接在LUIS內建立語音的語意理解模型，進而提升語音辨識的效果，甚至還提供語音辨識自動除錯的功能，使用者現在不只可以透過點選、打字的方式與Chatbot互動，還多了直接用講的對話模式。

最後，Chatbot數據分析的部分，微軟也藉由Azure Application Insights提供Chatbot開發人員一系列的數據分析服務，包含使用者10天內再次傳送訊息的比例、不同對話通道的訊息比例和使用者比例等，讓開發人員能透過更多的分析結果，改善Chatbot。