《波士頓現場直擊》紅帽高峰會開跑，力推OpenShift打通多雲架構管理

無論公有雲、私有雲還是混合雲，當代大型企業的運作，勢必都無法跟雲脫鉤，從今年紅帽高峰會更可以看出，企業邁向多雲環境是必然的發展。（詳全文）

《波士頓現場直擊》紅帽發表OpenShift容器線上開發平臺，還要推全新容器健康指標

在紅帽高峰會第二天，紅帽推出了三項強化容器產品線的新功能，分別是線上容器開發平臺OpenShift.io、紅帽官方擔保的容器映像檔健康指標（Container Health Index），另外還擴大與AWS的合作，讓企業在自家OpenShift平臺上能部署雲端的AWS服務。（詳全文）

甲骨文批IBM、Red Hat阻礙Java模組化發展，Java 9推出恐生變？

甲骨文批評Red Hat起初雖同意JPMS JSR，但懷疑可能基於保護Red Hat自家產品，近期聲稱不再支持JSR，IBM則在過程中未表達意見，卻在最後決定對JPMS JSR投反對票。（詳全文）

強化交易安全，Android Pay傳將使用臉部辨識功能

媒體分析Android Pay APK程式碼發現Google可能為Android Pay新增臉部辨識功能，搭配用戶所在位置，用於商家的消費者忠誠度驗證，並允使用者關閉臉部辨識功能。（詳全文）

LINE個人語音助理及智慧喇叭今夏上市

韓聯社報導，LINE的母公司韓國搜尋引擎Naver準備在今年夏天在日本推出LINE品牌的智慧喇叭WAVE，整合AI助理Clova，與Amazon Alexa、Googel Assistant、蘋果Siri一樣具備自然語言的聲控功能。（詳全文）

Dell推出隨選租賃模式降低企業IT採購門檻，每年投資1億美元於新創業者

圖片來源／Dell

Dell宣佈推出彈性消費模式，首批租賃服務包括了隨需儲存方案Flex on Demand、按月收費的超融合架構服務Cloud Flex for HCI、桌面虛擬化管理服務Dell EMC VDI Complete Service、PC等等。（詳全文）

小心！別被Google Docs網釣郵件騙了

受害者會收到來自「友人」送來的Gmail郵件，要求編輯Google Docs文件，若點選文件中開啟Docs的連結，就會要求登入Google帳號，並要求授權Google Docs存取Gmail，並轉發網釣郵件給受害者的聯絡人。（詳全文）

市場研究：蘋果取代Fitbit成為全球穿戴裝置龍頭

根據Strategy Analytics統計，蘋果在第一季以15.9%打敗Fitbit，躍居穿戴裝置市場龍頭位置，不僅蘋果，小米也以15.5%位居第二，Fibit出貨量大幅下滑，市佔為13.2%。（詳全文）

新殭屍大軍Bondnet控制手法再升級，不只發動DDoS攻擊，還派去採礦大賺數位貨幣

駭客利用殭屍網路Bondnet，來開採加密貨幣Monero，並且也可以發動勒索攻擊和DDoS攻擊。研究人員發現，殭屍裝置後端C&C伺服器的目錄路徑，出現了中文字，推測Bondnet作者是中國人。（詳全文）

Docker專案突然更名，紅帽CEO怎麼看？

紅帽執行長Jim Whitehurst認為，既然容器與Linux密不可分，無可避免地，Docker也必須開始布局Linux事業。（詳全文）

微軟資料科學家認證課程終於登臺，250小時線上影片全面中文化

由於臺灣資料科學家的人才短缺，資策會將微軟的資料科學家課程導入臺灣，在開源平臺OPEN edX上建立線上中文的影片課程，內容聚焦於雲端運算、大數據和人工智慧，並結合微軟專業認證的線上課程，來培養資料科學家的人才。（詳全文）

駭客利用電信業者SS7協定漏洞破解雙因素認證，手機用戶的銀行帳戶遭盜領一空

德國媒體報導一駭客先以銀行木馬感染被害者的電腦，取得其銀行帳戶的密碼，再利用電信業者SS7協定漏洞，攔載銀行發送至被害者手機上的交易認證碼，將其帳戶內的餘額盜領一空。（詳全文）

保險業者想靠AI分析照片，推估保戶身體健康及壽命試算保費

Lapetus為一家生命科學公司，提供的Chronos能夠分析人臉，結合生物統計、動態問題推測被分析者的身體健康狀態及剩餘壽命，美聯社報導已有多家保險業者打算採用Chronos，制定保險方案及保費。（詳全文）

新手法！234款安卓App用手機麥克風監聽環境超音波，暗中追蹤用戶行動

圖片來源／德國布倫瑞克工業大學

德國布倫瑞克工業大學研究團隊發現，廣告商利用超音波訊號，暗中追蹤用戶使用媒體的行為。目前，他們發現歐洲有4家商店和234個Android 應用程式，利用這項技術來竊取用戶的裝置資料。（詳全文）

臉書全球用戶達近20億！季營收成長近5成

臉書每月經常用戶數已成長至19.4億，另方面，臉書旗下WhatsApp模仿Snapchat推出的Status限時照片/影片分享功能也傳出捷報，每天平均用戶數已達1.75億。（詳全文）

老牌家電惠而浦買下食譜搜尋引擎Yummly，要讓消費者不再煩惱「今晚吃什麼？」

Yummly提供網站及行動程式，可讓用戶搜尋網路上的食譜，惠而浦表示，買下Yummly將強化該公司在物聯網時代下的服務能力，為消費者帶來更多價值，例如為消費者解決「今天晚餐煮什麼？」之類的問題。（詳全文）