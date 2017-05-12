重點新聞(0429~0512)

Nvidia用深度學習技術分析影像，打造智慧城市

Nvidia近日在GTC 2017大會中，推出智慧影像分析平臺Nvidia Metropolis，透過深度學習技術，分析城市的監視器影片，打造智慧城市。智慧影像分析平臺Nvidia Metropolis應用的層面包括公共安全、交通管理，以及城市資源的優化。

此影像分析平臺已支援多款Nvidia產品，且皆採用統一的運行架構，例如，高效能深度學習推論功能應用於Nvidia Jetson嵌入式運算平臺終端裝置，以及採用Nvidia Tesla GPU加速器的伺服器與資料中心。此外，大量資料視覺化則是採用Nvidia Quadro專業繪圖解決方案。整個終端到雲端平臺皆可以透過Nvidia豐富的軟體開發套件支援，包含JetPack、DeepStream以及TensorRT。

Google打造AI專案支援自造者，釋出Raspberry Pi使用的Voice Kit

Google近日宣布，將替自造者（Maker）打造基於人工智慧的各種專案—do-it-yourself artificial intelligence（AIY），以讓自造者能夠創造更類似人與人之間的人機互動介面，並以語音辨識套件Voice Kit打前鋒，可用來建置利用雲端服務的語音介面，或是直接在Raspberry Pi等各種裝置上運作。

AIY專案負責人Billy Rutledge說明，Voice Kit能用來取代家用裝置的實體按鍵或數位螢幕，想像一臺完全沒有任何按鍵、只透過語音就能溝通的咖啡機；也能用來取代智慧型手機中用來控制其他裝置的行動程式，例如直接以語音與智慧燈泡交談；或是將它嵌入輔助機器人，讓殘障人士能與以語音要求機器人提供協助。

組裝好Voice Kit之後，就能連結Google Assistant SDK來辨識語音，並以裝置上的Python應用程式來評估本地命令，也可運用Google Cloud Speech API，最後Voice Kit裝置將可直接與Google Assistant溝通。根據估計，組裝Voice Kit，並設定Google Assistant SDK大約只需要一個半小時的時間。

圖片來源：Google

保險業者想靠AI分析照片，推估保戶身體健康及壽命試算保費

美國一家新創科技公司Lapetus，專門建立各種可預測攸關生命事件的產品與服務，近日推出生命預測服務Chronos，有多家壽險業者正在測試由Lapetus Solutions所提供的生命預測服務Chronos，可透過人臉分析、生物統計及動態問題來推測使用者的壽命，藉以制定保險策略與價格，甚至可以不必要求被保險人進行體檢就能承保壽險。

Lapetus表示，該公司的團隊成員分別來自健康、老化、人臉分析與資料科學等領域，並利用雲端運算的資源以期能更準確地預測各種生命事件，包括死亡、發病率，以及健康壽命等。其中，人臉分析為Chronos的關鍵元件，有別於人臉辨識只是一個簡單的比對機制，Chronos的人臉分析則是檢驗人們的臉部特徵來作為長壽與健康狀態的指標。

不過，Chronos並不只仰賴人臉分析技術，還必須搭配生物統計與動態問題以推斷壽命及健康餘命。Lapetus宣稱該服務將能降低壽險業的審核成本與時間。Lapetus說明，從潛在受保戶所提供的照片，Chronos可以評估他們的菸齡、BMI，以及特定風險因子等從未出現在醫療紀錄上的細節資訊。

圖片來源：Lapetus

律師業加速擁抱法律科技，AI將衝擊法務助理工作

國際性會計審計公司Deloitte曾在2016年，預估將有11.4萬個法務相關工作將在未來20年內消失，如今這個趨勢已經走出敲門階段，人工智慧等各種新形態法律科技（Lawtech）已經開始進入律師事務所，或影響委託人決策，對律師產業開始產生實質影響。

傳統上，律師事務所遇到相關案件，多半會召集初階律師與法務助理，以人力的方式，耗費數天從數百上千頁的文件中，找出可利用的證據、法條、案例等。

英國的Berwin Leighton Paisner法律事務所，便利用人工智慧系統Ravn來處理房地產權爭議案件，該系統會自動從英國房地註冊系統擷取資訊，一旦有與案件相關的註冊變動，便會主動通知承辦律師。另家國際事務所Orrick, Herrington & Sutcliffe東京分所合夥律師高取芳宏（Yoshihiro Takatori）亦表示，一家客戶因為他們採用AI系統，得以將人工處理文件數量由200萬筆降至15萬筆，光律師費就省下21萬美元。

樂天集團可能與IBM聯手，讓Watson進駐樂天百貨

韓國零售與食品業龍頭樂天集團（Lotte）會長辛東彬近日前往美國，除拜訪多年合作夥伴賀喜巧克力公司（Hershey），還與IBM董事長、總裁暨執行長Ginni Rometty會面，擬將IBM的Watson人工智慧技術，引進樂天。

樂天與IBM韓國在去年底時便已宣布將在人工智慧領域進行合作，如今則將由董事長親自前往IBM總部，洽談合作事宜。 雙方擬將Watson技術透過雲端平臺，在樂天集團的百貨公司等據點，提供用戶包括個人化購物建議、認知商務決策等。樂天集團規畫，在針對消費者部分，提供個人化的智慧購物建議，協助顧客採購如女兒的生日禮物等。

在企業營運決策部分，則是透過分析營運資料、公開網路平臺的顧客評論、社交媒體內容，以及新聞報導等，輔助如產品開發、行銷活動等相關營運決策。

IBM與淡江大學合作，用Watson讓機器人變更聰明

臺灣IBM宣佈和淡江大學合作，將提供相關資源予該校智慧自動化與機器人中心，運用Watson相關技術強化機器人環境感知能力。臺灣IBM與淡江大學共同培育國內AI人才，將提供IBM Watson認知技術、專家資源，協助淡江大學機器人研究中心，加速研發更具智慧的機器人，提昇國內的機器人產業競爭力。

臺灣IBM技術長暨業務副總徐文暉表示，這項合作將運用Watson的語音辨識、語意分析、影像辨識等技術，結合淡大在機器人硬體設計、軟體演算法，打造出更具智慧的機器人，協助學生進行深度強化學習（Deep Reinforcement Learning）研究，未來爭取IBM全球聯合研究專案計畫（Shared University Research，SUR）。臺灣IBM將由技術長徐文暉及發明大師劉智雄領軍，以師徒制帶領淡大學生參加IBM開源專案及一些商業專案，並協助淡大爭取IBM國際競賽獎項。