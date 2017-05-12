4月29日-5月12日 重點新聞

SWIFT正式選用Hyperledger，與3大金融機構聯手進行區塊鏈跨國交易驗證

環球金融電信協會（SWIFT）正式選擇使用Hyperledger旗下的子專案Fabric作為區塊鏈跨國交易的底層技術。Swift希望用區塊鏈來取代舊有的跨國清算系統，主要測試分散式帳本是否可以解決國外同業帳戶間資料庫（nostro-vostro accounts）的即時性，來加速跨國匯款的效率，並減低維運成本。目前參與實驗的有法國巴黎銀行（BNP Paribas）、紐約梅隆銀行（BNY Mellon）、富國銀行（Wells Fargo）以及其他跨國的金融機構。

Swift身為Hyperledger專案的創始會員，選擇使用Fabric並不令人意外，除了跨國匯款的實驗外，還有更細緻的功能，如根據客戶需求進行資料存取模式的客製化等。Swift的全球支付創新（GPI）總監Wim Raymaekers表示，一旦概念性驗證（POC）成功，它們將省下跨國交易中，維繫資料庫一致性成本的30%。

此外，這次的驗證寫入區塊鏈或API的訊息格式，都要符合Swift成員現所使用標準的ISO 20022。

馬雲出手投資區塊鏈，美國新創Symbiont獲400萬美元投資

美國區塊鏈新創公司Symbiont獲得中國金融服務公司恒生電子投資400萬美元，而恒生電子最大的股東就是阿里巴巴集團主席馬雲，他在2014年時出資33億人民幣成為恒生電子的大股東。

Symbiont主要在開發一個發行和交易區塊鏈智能證券的平臺，私募股權、企業債券的用戶可以利用區塊鏈中的智能合約來完成全球性的交易，買賣雙方的資產轉移更快更安全，減少交易清算的時間。恒生電子執行總裁官曉嵐表示，此次合作就是想將Symbiont的技術應用在中國與香港等地的金融服務上，簡化公有和私有證券市場的商業流程。據悉，恒生電子今年一月份開始就透露想要投資Fintech新創公司，恒生電子投資400萬美元後，將擁有Symbiont公司4.65%的股份，同時也成為董事會觀察成員之一。

美國銀行採用以太坊的私有鏈，要將備用信用證轉成智能合約

美國銀行（Bank of America）最近釋出一個用於開發新客戶的區塊鏈應用。其貿易與供應鏈金融的總裁Ann McCormick展示了一個基於以太坊（Ethereum）的應用，可以自動產出備用信用證（Standby letter of credit），縮短新客戶加入的時程。

備用信用證是一種商業客戶間的信任機制，由銀行開出確保應支付人與受益人的支付兌現。這個備用信用憑證現在可以被編碼寫成區塊鏈中的智能合約，並在私有版本的以太坊上執行，且在微軟所推出的區塊鏈即服務的沙盒中進行實驗。不過，Ann McCormick指出，接下來最大的發展障礙是市場的採用（Adoption）情勢，必須要徹底了解誰有興趣採用區塊鏈、誰有能力做到。她指出，美國銀行與微軟正將他們的客戶網絡結合，匯流區塊鏈市場的需求。

日本瑞穗銀行要將貿易金流寫入Hyperledger Fabric

去年IBM將他們內部的貿易金流利用區塊鏈做紀錄，現在日本瑞穗銀行也打算這麼做，要用IBM Blockchain，來簡化並促進跨國供應鏈的效率。預計今年六月開始要在正式交易中導入區塊鏈。

瑞穗銀行採用Hyperledger Fabric，將跨國貿易的交易紀錄寫入Fabric中，該計畫會交換數位化的備用信用憑證，可以讓供應鏈上的多方機構與銀行間可以更簡單、快速地交換資訊，減少跨國貿易所需的紙本、時間與人力。

行政院通過金融監理沙盒草案送立法院審議，實驗期最長18個月

行政院會在5月4日通過《金融科技創新實驗條例》草案，轉送往立法院進行審議，有望今年立法完成，年底前業者藉可以提出申請。新草案的實驗期最長1年，後續的實驗資格調整又加碼6個月，共18個月，希望解決業者出沙盒後無法運轉的法規空窗期。金管會綜規處處長林志吉表示，立法目的是創造一個安全的環境，讓申請人可以在這個環境內享有法規豁免並進行實驗。他更強調除了推動金融創新外，要兼顧消費者保護，是以「負責任的創新」為核心，希望能提高金融競爭力並推升國家經濟成長。

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王道銀行推出理財機器人，結合演算法與大數據分析，1千新臺幣就可無償體驗

臺灣第一家雲端銀行王道銀行（O-Bank）在5月3日宣布，推出全臺灣第一個理財機器人，目前是早鳥體驗活動。用戶投入新臺幣1,000元，就可以體驗利用大數據分析發展出來的投資理財服務。

此理財機器人並非聊天機器人的互動形式，而是一個行動App內所提供的理財服務。它顛覆以往財富管理的高門檻印象，1,000元就可以體驗。用戶在王道銀行開戶後，系統會引導使用者申請信託帳戶、填寫風險評估問券。之後，理財機器人就會依據使用者的風險屬性與投資偏好等不同的特性，產生經算過後的最佳投資組合的建議。該體驗活動與基金投資到6月18日為止，而7月28日系統則會自動贖回機器人投資理財組合。

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Samsung Pay登臺，5月2日開放用戶體驗

三星在5月2日無預警宣布開放用戶線上申請體驗Samsung Pay，台新、台北富邦、聯邦銀行等7家合作銀行的信用卡用戶可提出申請，在三星手機上體驗這項行動支付服務。支援的裝置包括Galaxy A5與A7、2017年版A5及A7、Note 5、S6 edge+（即將支援）、S7與S7 edge，還有5月剛上市的S8與S8+。用戶在綁定信用卡後，結帳時只要向上滑開啟Samsung Pay，再以指紋或密碼通過身份驗證，將手機靠近刷卡機就能完成支付，S8的用戶還可選擇以虹膜辨識通過驗證。

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