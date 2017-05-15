勒索軟體橫行，許多資安專家和政府部門都呼籲，受害者不要支付贖金給駭客，但事實上，美國有將近7成受害者被迫支付贖金，臺灣也有超過3成受害者為了拿到解密金鑰，而被迫支付贖金。從這個勒索軟體支付贖金的比例來看，除了可以確認勒索軟體已經是相當橫行的資安威脅外，從許多受害者不得不支付贖金以獲取解密金鑰的過程來看，許多使用者本身並沒有良好的資料備份習慣，以至於一旦遭到勒索，只能屈服而已。

2016年勒索軟體平均贖金超過一千元，臺灣有34％的受害者願意支付贖金

賽門鐵克日前發布第22期「網路威脅安全報告」（ISTR）發現，勒索軟體依然是嚴重的資安威脅，以偵測到的勒索軟體數量而言，2016年偵測到數量約為46.4萬個，比2015年偵測到34萬個，增加率約為36％；每天偵測到的勒索軟體數量，2015年933個，但到2016年則為1271個，增加率為近4成；至於勒索軟體的家族數量，2015年為30個家族，到2016年為101個家族，增加2倍以上。

從報告中也發現，消費者仍然是勒索軟體主要攻擊對象，2016年有69％受害者是消費者，31％受害者是企業；而勒索軟體要求的贖金也從2015年平均支付294美元，到2016年平均贖金已經增加為1,077美元，增加近3倍（266％）。

臺灣賽門鐵克首席技術顧問張士龍表示，如果受害者並沒有在截止日期之前支付贖金，之後贖金價格還會加價，有些駭客則會和受害者談判，一旦勒索軟體綁架的是企業的電腦資料，贖金也會暴增，例如，在2016年單一個勒索軟體要求的贖金，最高高達28,730美元。

張士龍也說，從該份報告可以得知，駭客主要鎖定勒索軟體攻擊的頭號目標仍然是美國，其次為日本和義大利；而臺灣被駭客鎖定攻擊的排名是全球第32名，亞洲排名第11名，偵測到的勒索軟體只占全球檢測數量的0.4％。

但他特別提醒，臺灣勒索軟體的風險相較全球不算高，因為勒索軟體已經成為新興的熱門賺錢產業，每一位願意支付贖金的動作，都會助長勒索軟體的盛行和風險，據賽門鐵克統計，美國願意支付勒索軟體駭客贖金比例高達64％，臺灣支付贖金比例也高達34％，等於是每3個受害者，就有1個人付贖金。

2分鐘就可駭入物聯網裝置，近4成物聯網裝置預設密碼為admin

賽門鐵克的研究報告指出，2004年將一臺沒有安裝任何防毒軟體以及修補程式的電腦連網，只需要4分鐘就會遭到駭客攻擊；但在2016年一個同樣沒有任何安裝防護軟體的物聯網裝置連網後，駭客只需要2分鐘，就可以取得該物聯網裝置的控制權。

因為目前的物聯網裝置通常比較精簡，也不會安裝其他的防毒軟體，甚至也很難做到軟體升級更新，張士龍說：「2分鐘就可以入侵物聯網裝置的現況，也證明目前看到的許多物聯網裝置老早就已經曝露在高風險中了。」

從另外一個角度來看，賽門鐵克在2016年1月也觀察到，相關的物聯網誘捕系統（Honeypot）每小時遭到5次攻擊，到12月遭到攻擊次數則增加為9次，攻擊次數成長率為8成。

這份報告其中還針對熱門的物聯網安全進行研究發現，鎖定物聯網裝置進行攻擊的次數，從年初到年底增加近5成外，更多物聯網裝置都因為使用預設密碼而變得不安全，張士龍表示，最常見的預設密碼就是admin（36.5％），其次為root（16.3％）和123456（10.7％）。

至於其他造成這些物聯網裝置不安全的因素還包括：物聯網裝置沒有強化、沒有軟體更新，他更指出：「如果物聯網裝置的帳號密碼已經是以燒錄的方式，嵌入在硬體設備中而無法更改時，這個物聯網裝置就不應該繼續使用。」

他也以去年十月中旬，美國DNS服務業者Dyn因為遭到Mirai傀儡網路控制的網路攝影機所發動的DDoS攻擊為例，當時推測高達1Tbps的DDoS攻擊流量則導致許多包括臉書、推特等各種網路服務業者，因為無法解析DNS以致於無法連線到相關的網站。

事後則發現，在這一波針對Dyn發動DDoS攻擊的網路攝影機，其實都是使用中國雄邁公司的機板的產品，迫於壓力，雄邁後來只召回在美國販售部分產品做升級，仍有部分使用雄邁機板的網路攝影機，因為密碼是燒錄在機板上而無法進行韌體升級更新。

張士龍則說，這波Mirai傀儡網路的原始碼遭到公開後，不到兩個月就出現變種惡意程式，預估Mirai傀儡網路的惡意程式數量約為49.3萬個，目前推估，至少有17個惡意軟體家族已經鎖定攻擊物聯網裝置，包括家庭路由器設備。

惡意郵件比例暴增，商業郵件變臉詐騙金額超過30億美元

報告中的另一個發現顯示，電子郵件夾帶惡意連結或惡意檔案就被歸類為惡意郵件，而2016年惡意郵件的比例是近五年最高，以2014年為例，每244封電子郵件中，就有一封是惡意郵件；2015年則是220封電子郵件中，有一封是惡意郵件；但到2016年，在131封電子郵件中，就有一封是惡意郵件。

不過，許多收件者對於夾帶Word檔案的附件通常沒有戒心，所以，如果收件者沒有被騙開啟巨集的話，使用者部會受到傷害；問題在於，有越來越多駭客開始會使用各種巨集工具，透過發送電子郵件攻擊使用者，目前最常見的駭客工具就是微軟的PowerShell和微軟Word檔案作為感染使用者電腦的攻擊武器。而張士龍表示，根據賽門鐵克的統計分析，目前這個基於.NET的任務自動化與配置管理框架的PowerShell，網路上高達95％都是惡意檔案。

甚至於，賽門鐵克的統計資料更顯示，針對公司高層主管進行的商業郵件變臉詐騙（BEC）也是利用釣魚郵件進行攻擊，張士龍表示，駭客每天針對四百間企業發動攻擊，過去三年更從企業中詐騙超過30億美元，這已經成為企業最嚴重的資安風險之一。

張士龍以典型的電子郵件惡意軟體感染流程為例，首先，收件者會收到偽裝成發票或是收據的例行性通知的電子郵件；其次，這個郵件附檔通常是包含用惡意JavaScript腳本程式或是Office的文建檔；第三，打開郵件的附檔後就會執行PowerShell腳本程式，藉此下載惡意軟體；最後，這個下載的惡意軟體經判定，通常都是會加密使用者電腦硬碟資料的勒索軟體。

根據賽門鐵克資料顯示，惡意軟體的數量從2015年的3.57億個增加到2016年4.01億個，成長率超過10％，但其中，有將近九成（89％）的惡意軟體是在2016年首度出現，也有20％的惡意軟體可以偵測到，所處的環境是否是虛擬機器，一旦發現是處在虛擬機器中，該惡意軟體則會停止執行。

賽門鐵克也發現，在2016年發現的惡意軟體中，有4％會使用雲端服務，另外有3％會使用SSL加密通道與中繼站（Cammand & Control Server）進行通訊，這個比例比2015年成長近八成（79％），其中也有1％會使用洋蔥（Tor）路由器進行加密連線。