在今年3月2日登上紐約股市的Snap於本周三（5/10）公布了上市後的首次財報，透露該公司今年第一季的營收為1.49億美元，比去年同期的3880萬美元成長了286%，但卻虧損了22億美元，去年同期的虧損金額為1億美元，營收不如預期及用戶數成長趨緩讓Snap周三的盤後股價大跌了23%，已跌至接近17美元的發行價。

Snap主要的產品為可自動銷毀照片的Snapchat傳訊程式，並於去年發表整合錄影功能的實體太陽眼鏡Spectacles。根據財報，Snapchat的每日用戶數從去年第一季的1.22億成長到今年第一季的1.66億，每名使用者的營收貢獻度也從去年第一季的0.32美元成長至0.9美元。

Snap的鉅額虧損主要來自於上市後的員工股票報酬。不過，不論是Snap的營收或是用戶數的成長速度都低於華爾街分析師的預期，才導致Snap的股價大跌。

市場分析指出，Snap用戶的營收貢獻度遠低於臉書（Facebook），也受到最大競爭對手Instagram的擠壓，是Snap必須克服的難題。

今年第一季臉書用戶的平均營收貢獻度為4.23美元，接近Snap的5倍，且臉書旗下的Instagram的每月用戶數已超過7億，Instagram模仿Snapchat自動銷毀功能的Stories每日用戶數亦已達到2億。

現階段Snap的最大優勢來自於用戶忠誠度，許多調查指出，不少Snap用戶並不使用其他的傳訊程式，例如Statista的調查顯示，有46%的Snap用戶說他們並不使用Instagram。