源於6年前NASA美國太空總署雲端專案的OpenStack，在發展初期皆以開源雲端作業系統自居，自今年OpenStack波士頓高峰會開始，則打出開放基礎架構（Open Infrastructure）的新口號。在今日（5/9）OpenStack波士頓高峰會第二天主題演講中，OpenStack基金會營運長Mark Collier就解釋組合式開放基礎架構與原生雲端應用的重要性。

Mark Collier指出，組合式（Composable）是指所有元件既具有獨立性，又可以與其他元件一起運作，共同組合成一套系統。而原生雲端（Cloud Native），則是指雲端應用程式在設計時，就預設是執行在可程式化的基礎架構。結合起來就是一個元件既獨立又互相依賴的雲端系統。

其實，這兩個概念與現代化雲端系統的兩個熱門話題—微服務（Microservices）與原生雲端應用，不謀而合，也可以說OpenStack的新詮釋要擺脫虛擬機器運算服務的舊刻板印象，訴諸於現代化雲端平臺的新形象。

事實上，OpenStack早已不只虛擬機器的運算服務而已，而涵蓋了虛擬化運算（名為Nova）、儲存（Cinder）、軟體定義網路（Neutron）、身分驗證管理（Keystone）、實體機部署（Ironic）、容器服務（Magnum）等等多種服務。然而即便圍繞著OpenStack核心發展出來的服務模組非常多樣，卻也形成了Mark Collier所說的迷思—OpenStack是一塊孤獨的巨石。

OpenStack基金會以組合式開放基礎架構重新定位OpenStack，呼籲OpenStack的各個服務要能夠獨立運作，因為唯有OpenStack的服務可以獨立運作，才有利於結合其他的應用，讓OpenStack深入更多新興的IT應用領域。

全世界正如火如荼探討的機器學習（Machine Learning）與人工智慧（Artificial Intelligent），就是其中一個關鍵的新興應用領域。Mark Collier舉了一個AI系統的參考架構為例，底層的可程式化架構是OpenStack，中間的應用管理層是Kubernetes，最上層則是深度學習框架TensorFlow，而整套系統的組成元件都是開源軟體。

Mark Collier表示，不能再將OpenStack視為提供雲端服務的基礎架構（Infrastructure as a Service）而已，OpenStack未來的定位應是實現創意的基礎架構（Infrastructure for Ideas）。他說，全世界都體認到IT是未來進步的關鍵，那麼就必須打造可以實現創意的基礎架構。

不過，要邁向組合式開放基礎架構必須克服兩個大問題：複雜性與本位主義。要讓所有元件都能既獨立又合作，就必須擁有極高的互通相容性，Mark Collier表示，OpenStack基金會正在努力降低複雜性，並推動互通相容性。

另一個問題是本位主義，Mark Collier指出，人們時常不經意犯了NIH症候群（Not Invented Here Syndrome）—非我族類就不用，不是自己發明的東西就不買帳，即便是比自己的好。於是大多數的時間都花在重造輪子，浪費很多資源。他呼籲開發社群不要有門戶之見，不能因為我們社群用IRC溝通，別的社群用Slack溝通，受制於行事風格而有所隔閡。他舉出今年OpenStack波士頓高峰會特別設立討論形式的論壇，也邀請許多開源社群共襄盛舉，讓大家跨越社群藩籬一起合作。

OpenStack波士頓高峰會也延續去年巴塞隆納高峰會首度舉辦的互通性（Interoperability）挑戰賽，邀請16家OpenStack雲端服務公司上臺現場測試，把16家OpenStack雲端平臺的資源同時部署到一個大型的Cockroach DB叢集，結果多家廠商的OpenStack平臺都成功陸續加入叢集。

此外，NetApp首席軟體工程師John Griffith與OpenStack基金會上游開發大使Kendall Nelson，則現場以Docker將Cinder部署為獨立的儲存服務，證明OpenStack的各元件朝向可單獨部署為獨立服務的方向發展。而Mirantis產品工程總監Jakub Pavlik亦現場示範將OpenStack具有同時部署實體機、虛擬機器與容器的能力，他示範一個Twitter輿情分析平臺，在Kubernetes叢集執行Kafka、Nova叢集執行Spark、實體機叢集執行HDFS，SDN網路則採用OpenContrail，最後成功將系統的各元件部署到相對應的平臺，並成功執行資料分析。