研究機構Gartner表示，到2022年，人工智慧(AI)技術將會對企業在商業策略與人力聘僱上產生實質衝擊；尤其在醫藥、法律、IT背景的專業工作，最可能被智慧機器與機器人取代；企業資訊長(CIO)將在這個轉變過程中扮演重要角色。

Gartner副總裁Stephen Prentice表示，許多今日高毛利、高競爭力的產業，隨著機器學習與AI技術的發展，當中將有許多工作類型將會被技術取代，甚至如今需要經專業訓練的人力，都可能在未來被低價、如水電般容易取得的技術取代，企業必須及早調整商業策略因應變局。

Gartner建議企業應該清楚設想哪些工作需要利用AI取代，那些要強化人力。一般而言，被精確定義且範圍較小且明確的工作類型，較適合透過AI取代；而較複雜或涵蓋領域較寬廣或不明確的問題類型，則更適合由人力來解決。Prentice提醒，AI一如專業人才，同樣需要經過訓練才能夠達到預期效果，但一旦一個項目完成，未來就可加上更多項目，讓導入AI的成本逐步降低。

Prentice提醒，CIO必須在企業導入AI的過程中，協助發展合適的5年計畫，以在AI與人力招聘、培養策略上達到符合企業策略目標的平衡。採用太多AI可能導致企業運作的彈性降低，反之也可能影響競爭力；在企業擬訂導入AI與評估人資策略的同時，有明確的方向也有助安定內部人心。

此外，IT部門內部也可能有不少維運型工作可透過AI取代，CIO必須檢視內部IT架構、人力角色，判斷哪些工作適合逐步用AI取代人力，同時協助既有人力轉型至其他功能角色。