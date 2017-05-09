繪圖晶片大廠Nvidia於周一（5/8）發表了AI影像分析平台Metropolis，這是一個基於統一架構的端對端解決方案，涉及多項Nvidia產品，可即時分析巨量的影像資料，可望替全球智慧城市的建置與發展舖路。

Nvidia說明，Metropolis可將深入學習技術導入串流影片中，適用於公共安全、交通管理與資源優化等應用，迄今已有超過50家的人工智慧（AI）城市的合作夥伴開始提供基於深入學習GPU的產品及應用，並將在本周舉行的GPU技術會議（GPU Technology Conference）上展示。

從技術面來看，Metropolis平台是一個基於統一架構之各種Nvidia產品的組合，因而被稱為端對端解決方案，從邊緣的Jetson嵌入式運算平台到基於Tesla GPU加速器的伺服器與資料中心，或是可讓豐富資料視覺化的Quadro繪圖卡，以及可支援從邊緣到雲端的各式Nvidia的軟體開發套件等。（來源：Nvidia）

負責Tegra業務的Nvidia副總裁Deepu Talla表示，基於深入學習技術的影像分析能力可將任何匿名的影片即刻變成有價值的資訊，Metropolis平台將讓客戶於每個串流影像中嵌入AI，並建立更智慧的城市。

影像為全球最大的資料來源，這些影像來自於全球數億個部署在公家機關、公共運輸站、商業大樓或是路上的攝影機，估計到了2020年，攝影機的數量將會達到20億個。Nvidia認為，將深入學習技術應用在攝影機、就地部署的監視器與伺服器，或是雲端架構上，透過智慧型的影像分析能力才能從巨量影像中萃取重要資訊。

專門生產監控設備的Avigilon技術長Mahesh Saptharishi則說，在一個快節奏的城市中，時時都有無數的事件在發生，Metropolis平台將可協助他們專心理解客戶需求，並在必要時採取行動。