儘管全球平板電腦市場已連續10季下滑，台灣三星今天（5/8）仍在台發表最新平板電腦Galaxy Tab S3，搭載9.7吋Super AMOLED螢幕（2048x 1536）及S Pen手寫筆功能。

S3鎖定高階平板市場，預計於5月12日開賣，中華電信將在6月開始搭配手機資費方案銷售。S3共推出Wi-Fi版及Wi-Fi+4G LTE兩種版本，Wi-Fi版售價1.99萬元，Wi-Fi+4G則是2.29萬元，均內建4GB記憶體及32GB儲存容量。不同之處為Wi-Fi版採用高通APQ 8096處理器，而4G LTE版則是MSM 8996處理器。

儘管全球平板電腦市場低迷，但台灣三星電子行動與通訊事業部副總李元榮認為，平板正處於市場轉捩點，平板電腦具備隨手可用，兼顧娛樂性及生產力的多功能產品，新款平板電腦即符合消費者多元的需求。

平板搭載Super AMOLED螢幕，在色彩表現上較傳統螢幕來得鮮豔外，還支援HDR高動態範圍成像技術，支援Amazon或Netflix的HDR內容，在明暗對比較高的影像畫面上能夠呈現更多的細節。目前HDR已在高階電視，以及今年的旗艦手機上逐漸成為特色之一。

另外，不少人喜歡收看影視內容，S3內建4組AKG調校揚聲器，以表現出多聲道音效。搭配6000mAh電池，官方宣稱可連續播放12小時影片，並支援3小時快速充電功能。

在過去三星Note系列手機賣點之一的S Pen手寫筆也移植到這款平板電腦上，S3隨機提供S Pen手寫筆，0.7mm筆尖，支援4096階感壓，承襲了Note系列手機的便利功能，使用者可透過S Pen快速選取文章、圖片或網頁局部內容，快速剪貼在記事本軟體，或是透過郵件等方式和親友分享。其他還有快速翻譯、放大鏡、視窗切換等功能。

其他特色還有搭載1300萬畫素主相機及500萬畫素視訊相機。內建指紋辨識功能、USB Type-C連接埠等。