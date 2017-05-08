全球屈指可數歷史超過百年且仍在營運的科技公司IBM，6年前獲得投資之神巴菲特相中，以旗下波克夏海瑟威公司大筆投資的榮景已成為過去式，巴菲特已經悄悄出脫手中三分之一的IBM股票，而知名企業評等公司標準普爾(S&P)更宣布調降IBM信用評等，由AA-降為A+級。



值得注意的是，S&P是在巴菲特對外透露減持IBM股票後的隔天，公開發表了調降IBM信評的消息，不過整體而言，儘管遭到調降IBM的信用評等仍屬於優異。



向來以不碰科技股聞名的巴菲特，2011年罕見地對外透露買進了等值107億美元的IBM股票，5.5%的持股加上後來增持至8.5%，更一度讓波克夏海瑟威成為IBM的最大單一股東，不過在波克夏海瑟威一年一度股東會前2天，巴菲特在接受媒體訪問時透露，已經出脫手中IBM持股達三分之一，依當前股價約等值40億美元左右，顯然是對IBM前景投下悲觀的一票。



巴菲特坦言，他和他六年前看待IBM的想法已經有所不同，並認為IBM的價值正在走下坡，儘管IBM身為一間規模與實力都強大的公司，但競爭業者顯然也十分強大。



有產業分析指出，IBM吸引巴菲特投資當時提出的樂觀五年發展計畫，在面對IT產業雲端運算的高速成長下，威脅到IBM本身的IT設備與服務業務，讓該計畫顯得過為樂觀，不得不進行調整。



儘管減持IBM股票，但巴菲特這些年來對科技股改觀的態度似乎沒有跟著轉變。他在股東會上坦言沒有投資Google、低估亞馬遜創辦人Jeff Bezos等，如今想起都是當年犯下的錯。



自六年前打破多年來不投資科技股的巴菲特，在2016年還買入了蘋果(Apple)股票。