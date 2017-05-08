德國資安業者G Data近日指出，他們在今年第一季（3個月）發現了75萬款新的Android惡意程式，平均每天出現近8400款新惡意程式，意謂著每10秒就有一款鎖定Android平台的新惡意程式誕生。

其實Android平台上的新惡意程式的成長速度已經趨緩，例如2014年新出現的Android惡意程式的總數是154.8萬，2015年成長50%達到233.4萬，2016年成長39%達到324.6萬，G Data估計今年將會有350萬款的新惡意程式現身，成長幅度已不到兩位數。(來源：G Data)

G Data說，不只是Android平台，所有作業系統或軟體都含有安全漏洞，但Android的問題出在於第三方更新的速度太慢，而且許多業者並未針對舊機種提供作業系統的升級，使得Google在去年8月釋出的Android 7迄今只達到4.9%的市佔率。此外，當消費者購買Android裝置時，經常無法評估該裝置的升級支援期限，反觀微軟則會提供清楚的產品藍圖，像是Windows 10的更新支援期限為2025年10月。

其實自從Android平台在2015年爆發「怯場」（Stagefright）漏洞後，Google便展開了Android的每月定期更新活動，但多數Android製造商或電信業者並未同步更新，G Data認為這些供應商要改變思維才能確保健全的Android更新循環。