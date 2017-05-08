法國寶獅（Peugeot）及雪鐵龍（Citroen）的製造商Groupe PSA上周宣佈與自駕車軟體新創業者NuTonomy合作在新加坡推動自駕休旅車的實際路測。

在nuTonomy和Groupe PSA的合作中，這家法國車廠特別打造的Peugeot 3008休旅車將搭載nuTonomy的自駕軟體、感測器與運算引擎，雙方預計今年夏天完成整合，9月時於新加坡進行自駕車路測。

雙方表示，這次合作有助於提供自駕車系統效能以及在都會公共運輸服務的用戶經驗，同時將視測試結果而定，未來擴大於其他主要城市測試。nuTonomy共同創辦人Karl Iagnemma表示如果順利，合作的車輛可能達到數百台。

nuTonomy是由麻省理工學院獨立出來的自駕車軟體新創公司。該公司曾在去年8月和新加坡國土運輸署（Singapore Land Transport Authority, LTA）與雷諾（Renault）及三菱汽車合作下，推動了全球第一宗約20台的無人計程車的測試。和Groupe PSA的合作其實也是新加坡政府推動新興運輸政策計畫的一環。事實上，新加坡經濟發展局也是nuTonomy的投資者之一。nuTonomy和雷諾隨後於11月也在美國波士頓地區展開類似測試。

nuTonomy的競爭者Waymo也在上個月宣佈將和飛雅特克萊斯勒合作，將在美國亞利桑納州的鳳凰城等地打出自願試乘測試計畫，以500台休旅車當地居民提供不限時間的自駕車載送服務。Uber也在美國匹茲堡、坦佩市及舊金山等地推動自駕車路測，不過今年初在坦佩市路測試發生車禍後，前兩地路測已經暫停。