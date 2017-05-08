法國總統大選結果在本周日（5/7）見分曉，但就在投票前夕的上周五（5/5），駭客將隸屬於法國總統當選人馬克宏(Emmanuel Macron)陣營的9GB檔案張貼在Pastebin上，由Macron在去年成立的En Marche! 政黨已證實此事。

根據En Marche!所發表的聲明，此一被駭客命名為EMLEAKS的檔案包含了各式各樣的文件，從電子郵件、會計文件到合約等，是因數周前有部份En Marche! 成員的帳號被駭而外洩。

En Marche!指出，駭客很明顯是要影響投票結果，因為在這筆檔案中，夾雜著許多偽造的文件。

此次針對法國總統大選的駭客行動幾乎與美國總統大選時如出一轍，當時駭客入侵了美國總統候選人希拉蕊（Hillary Clinton）競選團隊主席John Podesta的私人電子郵件帳號，並將郵件內容公諸於世。

在展開調查後，歐巴馬政府直指是俄國駭客企圖干預美國總統大選的結果，並在去年底針對在美國境內的俄國組織及個人展開制裁行動。

有了美國的前車之鑑，法國的總統大選中心CNCCEP周六（5/6）即要求媒體不要報導外洩的文件內容，提醒媒體應嚴肅看待大選活動，並威脅在此刻出版錯誤資訊可能會惹來刑事責任。

路透社引用資安業者Flashpoint研究總監Vitali Kremez的看法指出，攻擊En Marche! 的應為由俄國政府支持的APT 28，因為該駭客集團在上個月註冊了一個非常類似En Marche的網域名稱，很可能就是作為滲透En Marche! 之用。美國國土安全部同樣也曾點名APT 28為美國大選駭客攻擊事件的兇手之一。