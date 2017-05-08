資安公司GuardiCore研究人員近日揭露，他們在今年1月發現了新的殭屍網路Bondnet，控制超過15,000臺伺服器，不只竊取資料或發動DDoS攻擊，駭客還用這批殭屍裝置來開採不同的虛擬貨幣。幕後駭客（代號為Bood007.01）從去年12月開始，主要開採暗網常用的Monero（墨內羅幣），一天大約可獲利1,000美元（約新臺幣3萬元）。

Bondnet主要鎖定Windows Server主機，利用系統弱密碼問題，和常見老舊系統漏洞來入侵系統，例如phpMyAdmin配置錯誤漏洞，或JBoss、Oracle Web Application Testing Suite、ElasticSearch、MS SQL servers、Apache Tomcat、Oracle Weblogic等，再透過一系列Visual Basic腳本程式，來植入遠端存取木馬和採礦程式。

例如，Botnet最早一波攻擊發生在香港，因為phpMyAdmin配置錯誤，讓駭客有機可趁，暗中植入了未知DLL元件和編碼過的Visual Basic腳本程式。受害主機上有多種防毒軟體，但都沒有發現到這批問題檔案。駭客還會植入WMI木馬，來與C&C伺服器溝通，傳遞裝置的資訊到C&C伺服器，包括裝置名稱、RDP端口、帳號密碼、Windows版本、正在活動的處理器數量、運行時間、作業系統的語言、CPU的架構（x86/x64）等，這些資料使用ASCII編碼，並且透過HTTP協定來傳遞。

研究人員指出，部分殭屍裝置被用來執行採礦計算，駭客會根據採集不同種類的加密貨幣，下載並安裝相對應的礦工程式，採集加密貨幣的種類包括Monero、ByteCoin、RieCoin和ZCash等，這些加密貨幣都能兌換成美元。而且，駭客為了確保採礦任務不會因系統重開機而中斷，還設定了排程，每小時會自動啟動一次採礦程式。

不僅如此，研究人員發現，C&C伺服器的目錄中出現了中文字「Go語言」，而且，殭屍裝置傳回C&C伺服器的資料，其中有一項，需要確認殭屍裝置的作業系統語言是否為中文，研究人員推斷Bondnet作者可能是中國人。

Botnet旗下大多數殭屍裝置負責採礦工作，只有中國境內殭屍裝置負責勒索攻擊。目前，Bondnet鎖定跨國公司、大學、市議會和其他公家機關，來發動攻擊。研究人員表示，目前多數比特幣挖礦工作大多轉移到中國大型軟體商手上，但是，仍有少數個人或企業利用不法手段，來賺取加密貨幣。隨著Bondnet出現，挖礦很快將成為勒索事業的一環，和竊取資料一樣，而且情況越來越嚴重。