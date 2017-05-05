臉書（Facebook）於本周四（5/4）在印度發布商用Express Wi-Fi計畫，並與印度電信龍頭Bharti Airtel合作，計畫增設2萬個Express Wi-Fi熱點，讓更多的印度人能以低價享用網路的便利性。

臉書於2015年就在印度開始測試Express Wi-Fi，並與網路服務供應商（ISP）以及500多家當地的新興零售商合作，打造將近700個商用Express Wi-Fi熱點，橫跨了印度的4個邦，包含北阿坎德邦（Uttarakhand）、古吉拉特邦（Gujarat）、拉賈斯坦邦（Rajasthan ）和梅加拉亞邦（Meghalaya）。

而Express Wi-Fi是臉書普及網路連接全球的Internet.org計畫的一部分，Express Wi-Fi提供低成本、高寬頻的網路，來替代行動數據服務。使用者可以在零售商店註冊Express Wi-Fi熱點，並購買每日、每周或每月的數據包來上網。

另外，目前Express Wi-Fi已在5個國家發展，包括了印度、肯亞、坦尚尼亞、奈及利亞，以及印尼。而臉書與Bharti Airtel計畫增設的Wi-Fi熱點，預計在未來幾個月後開始部署。