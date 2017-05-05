由PayPal、Tesla創辦人Elon Musk在2002年創辦的火箭及太空船製造公司SpaceX本周宣布將在今年發射第一枚通訊衛星原型機，明年初再發射另一枚原型機，接著在2019年到2024年間將大規模部署4425個通訊衛星，以替全球帶來寬頻網路服務。

SpaceX去年11月即向美國通訊委員會（FCC）申請非同步衛星寬頻網路服務的營運執照，本週由負責衛星政府事務的SpaceX副總裁Patricia Cooper進一步說明該服務的發展藍圖與功能。

這些通訊衛星將藉由SpaceX所打造的Falcon 9火箭送到太空軌道上，Cooper說，這些通訊衛星將提供高速、可靠且低價的寬頻服務，可同時造福美國與全球的網路使用者，並滿足消費者日益增加的頻寬需求。

根據SpaceX的規畫，此一專案所發射的4425個通訊衛星採用的是Ka及Ku頻段的頻譜，將供全球居民、商業機構及政府使用，並會有相關的地面設施，包括地面控制設備、閘道基地台與終端基地台等。還有另一專案是基於V頻段，打算發射7500個通訊衛星到離地球更近的軌道上。

SpaceX並未揭露此一通訊衛星系統的實際傳輸能力，只說它將帶來類似光纖網路的傳輸速度，且較靠近地球的通訊衛星其延遲狀況將與地面系統差不多，未來該公司將規畫不同的價格方案供消費者選擇。